В США пес получил в наследство $5 миллионов (видео)

Бордер-колли по кличке Лулу теперь живет с соседкой покойного

84-летний бизнесмен из Теннесси Билл Доррис скончался в прошлом году и оставил $5 миллионов своей 8-летней бордер-колли Лулу. Об этом сообщает Fox News.

Согласно завещанию, деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.

По словам Бертон, она даже не знала, что ее сосед так богат. Он владел несколькими объектами недвижимости и получал доход от инвестиций. Жены и детей у него не было.

«Честно говоря, я даже не знаю, что и подумать, — говорит Бертон. — Он просто очень любил эту собаку».

Бертон усомнилась, что они с Лулу смогут потратить всю завещанную сумму, но пошутила, что они постараются это сделать.

Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.