Яблочный Спас 2019: что можно и что нельзя делать 19 августа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и есть их самим

Сегодня, 19 августа, в Украине православные христиане празднуют Яблочный Спас, который символизирует завершение лета и наступление осени.

Это будет второй из трех спасов. На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и есть их самим.

История праздника

В этот день Иисус явил апостолам божественную силу на горе Фавор, где лицо его начало сиять, а одежда стала небесно-белой. В связи с этим появилась еще одно название праздника - Преображение Господне.

Эта дата отмечена в календаре с целью напомнить верующим об очищении души, самосовершенствовании.

Яблочный Спас является непереходным праздником и отмечается ежегодно 19 августа. До этого был Медовый Спас, какой пришелся на 14 августа. А следующим будет Ореховый Спас - 29 августа.

Традиции праздника

Утром в этот день, 19 августа, идут в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей. При этом нарвать плоды, которые затем освятят в церкви, обычно просили детей: Детская рука еще не согрешила, потому Исусика она мила.

Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно сбудется.

Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах усопших: после церкви нужно сходить на кладбище и помянуть усопших.

Приметы Яблочного Спаса

Какая погода будет 19 августа, такой будет и Покрова 14 октября.

Яблочный Спас - держи рукавицы про запас.

Какой второй Спас, таков и январь. Если 19 августа очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь - много.

Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и трудным.

Если ребенка в этот день укусила пчела, и вскоре в доме будут гости. Пора готовиться к приему знакомых или родственников.

Для того чтобы желание исполнилось, нужно отведать яблоко, освященное в церкви и заесть его медом.

Если беременная с утра найдет на дороге пару веточек ивы, то с малышом все будет хорошо.

Тех, кого задобришь на Яблочный Спас, то поможет в течение года.

Окроплена святой водой сухая веточка дерева, поставленная в офисе, убережет от измены и подлости коллег.

Надбитую посуду нужно выбросить, иначе финансовых сложностей не избежать.

На Спаса раздают мелкие деньги бедным. Накануне 19 августа надо приготовить много угощений и раздать их нуждающимся, такая примета обещает процветание всей семье.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием, также лучше отложить работу в саду и на огороде.

Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову, также не стоит красить волосы, визит к парикмахеру лучше перенести на другой день.

Запрещено купаться в водоемах.

Яблоки в этот день можно есть только после освящения в церкви.

В этот период продолжается Успенский пост, поэтому ограничьте употребление пищи животного происхождения.

На Яблочный Спас в молитвах обязательно нужно вспомнить умерших родственников.

Не следует ввязываться в конфликты, сквернословить и желать другим зла.

Запрещено убивать или прогонять насекомых.

Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести