Яблочный Спас 2019: что можно и что нельзя делать 19 августа
На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и есть их самим
Сегодня, 19 августа, в Украине православные христиане празднуют Яблочный Спас, который символизирует завершение лета и наступление осени.
Это будет второй из трех спасов. На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и есть их самим.
История праздника
В этот день Иисус явил апостолам божественную силу на горе Фавор, где лицо его начало сиять, а одежда стала небесно-белой. В связи с этим появилась еще одно название праздника - Преображение Господне.
Эта дата отмечена в календаре с целью напомнить верующим об очищении души, самосовершенствовании.
Яблочный Спас является непереходным праздником и отмечается ежегодно 19 августа. До этого был Медовый Спас, какой пришелся на 14 августа. А следующим будет Ореховый Спас - 29 августа.
Традиции праздника
Утром в этот день, 19 августа, идут в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей. При этом нарвать плоды, которые затем освятят в церкви, обычно просили детей: Детская рука еще не согрешила, потому Исусика она мила.
Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно сбудется.
Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах усопших: после церкви нужно сходить на кладбище и помянуть усопших.
Приметы Яблочного Спаса
- Какая погода будет 19 августа, такой будет и Покрова 14 октября.
- Яблочный Спас - держи рукавицы про запас.
- Какой второй Спас, таков и январь. Если 19 августа очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь - много.
- Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и трудным.
- Если ребенка в этот день укусила пчела, и вскоре в доме будут гости. Пора готовиться к приему знакомых или родственников.
- Для того чтобы желание исполнилось, нужно отведать яблоко, освященное в церкви и заесть его медом.
- Если беременная с утра найдет на дороге пару веточек ивы, то с малышом все будет хорошо.
- Тех, кого задобришь на Яблочный Спас, то поможет в течение года.
- Окроплена святой водой сухая веточка дерева, поставленная в офисе, убережет от измены и подлости коллег.
- Надбитую посуду нужно выбросить, иначе финансовых сложностей не избежать.
- На Спаса раздают мелкие деньги бедным. Накануне 19 августа надо приготовить много угощений и раздать их нуждающимся, такая примета обещает процветание всей семье.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием, также лучше отложить работу в саду и на огороде.
- Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову, также не стоит красить волосы, визит к парикмахеру лучше перенести на другой день.
- Запрещено купаться в водоемах.
- Яблоки в этот день можно есть только после освящения в церкви.
- В этот период продолжается Успенский пост, поэтому ограничьте употребление пищи животного происхождения.
- На Яблочный Спас в молитвах обязательно нужно вспомнить умерших родственников.
- Не следует ввязываться в конфликты, сквернословить и желать другим зла.
- Запрещено убивать или прогонять насекомых.