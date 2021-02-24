Знаменитому французскому актеру предъявили обвинения в изнасиловании

Адвокат Депардье заявил, что актер отрицает обвинения

Прокуратура Франции вновь начала расследование в отношении 72-летнего актера Жерара Депардье по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании 22-летней актрисы летом 2018 года.

Актеру предъявлены официальные обвинения, актер получил официальный статус обвиняемого 16 декабря 2020 года, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в следствии.

Адвокат актера Эрве Темим подтвердил информацию. Он подчеркнул, что Депардье отрицает обвинения. По данным Би-би-си, сейчас актер находится на свободе, но под судебным надзором.

22-летняя актриса, чье имя не называется, подала жалобу на Депардье 27 августа 2018 года. В 2019-м прокуратура Парижа закрыла расследование из-за недостаточных оснований для предъявления обвинений, однако в следующем году оно было возобновлено.

В 2018 году Темим заявлял, что Депардье был «потрясен», он «полностью отрицает обвинения в изнасиловании и любом другом преступлении». Тогда же адвокат подтвердил, что Депардье знает женщину, которая обвинила его в изнасилованиях, однако актер не находился с ней в те дни, когда были совершены насильственные действия.

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