16-летняя дочь Хайди Клум в латексе затмила знаменитую мать (фото)

Звезда ошеломила фанатов

У 47-летней супермодели Хайди Клум подрастает достойная замена. Так заявили поклонники немецкой топ-модели, увидев фотосессию 16-летней Лени Клум.

Звезда подиумов и глянца гордится старшей дочерью. Она пошла по ее стопам и смогла добиться успеха уже на начальном этапе. Хайди наградила Лени такими генами, что девушка попала бы в мир моды и без участия мамы. У нее большие голубые глаза, точеный нос и чувственные пухлые губы. От родительницы девушка также унаследовала густую светлую шевелюру и привлекательную фигуру.

Клум-младшая продемонстрировала навыки позирования в своей первой модной съемке без участия мамы. Лени предстала в объективе фэшн-фотографа Джона Ранкина Уодделла, известного под рабочим именем Ранкин. До начинающей модели ему позировали Дэвид Боуи, Мадонна, Кейт Мосс, принц Уильям и, конечно, Хайди.

Кадр Лени в наряде из латекса вызвал больше всего эмоций у поклонников Клум. На снимке юная блондинка позировала, стоя боком к камере. Половина ее лица скрыта под копной вьющихся волос. Лени повернула голову к камере и положила руки на талию. Наряд подчеркнул пышную грудь и тонкую талию девушки. «Для журнала Hunger. Фото сделал дядя Ранкин», — подписала снимок Лени.

«Ого, какая красавица-дочь выросла у Хайди! Поразительная внешность!», «Хайди — красотка, но ее дочь — это невероятно прекрасное создание! Гены бомбические!», «Думаю, со мной все согласятся, что Лени затмила маму! Браво! Достойная замена!», «Усовершенствованная версия Хайди! Ждем с нетерпением новых проектов и удачи!», «Эту девочку определенно ждет успех!» — написали поклонники Клум.

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«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка