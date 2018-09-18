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    Шоу-биз

    Фронтмен группы Coldplay написал песню о любви Лео ди Каприо к шортам

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    Крис Мартин и&nbsp;<span>Леонардо ди Каприо</span> <div><span style="color: #000000; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-s - Фронтмен группы Coldplay написал песню о любви Лео ди Каприо к шортам
    Крис Мартин и Леонардо ди Каприо

    В эти выходные Леонардо ди Каприо отпраздновал 20-летие собственного благотворительного фонда, занимающегося защитой дикой природы

    Поздравить актера, а заодно помочь ему собрать внушительную сумму на благое дело, приехали Наоми Кэмпбелл, Марк Руффало и Эдвард Нортон. Среди гостей был замечен и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Специально для вечера Лео музыкант придумал песню о любви актера к шортам карго.

    Джерело: Hello!

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