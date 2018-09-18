Фронтмен группы Coldplay написал песню о любви Лео ди Каприо к шортам

«Это парень, который однажды сказал: «Я спасу шорты карго от вымирания, хотя они и должны были выйти из моды еще лет 25 назад», - сказал Мартин и отметил, что долго следил за публичными выходами Ди Каприо и давно заметил эту особенность стиля звезды.

В песне Крис от лица Леонардо поет, что он звезде не дают носить то, что он хочет.

«Нашел 100 пар у себя в гардеробе и сказал режиссеру, что буду одевать себя сам - в мои шорты-карго, мои шорты карго!». Фронтмен Coldplay упомянул и другую любовь ди Каприо - кепки, как у разносчиков газет.