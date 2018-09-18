Фронтмен группы Coldplay написал песню о любви Лео ди Каприо к шортам
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Розсилка
Крис Мартин и Леонардо ди Каприо
В эти выходные Леонардо ди Каприо отпраздновал 20-летие собственного благотворительного фонда, занимающегося защитой дикой природы
Поздравить актера, а заодно помочь ему собрать внушительную сумму на благое дело, приехали Наоми Кэмпбелл, Марк Руффало и Эдвард Нортон. Среди гостей был замечен и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Специально для вечера Лео музыкант придумал песню о любви актера к шортам карго.
Джерело: Hello!
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