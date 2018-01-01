Комедия «Свингеры» с Астафьевой и Поляковой собрала 18 млн грн.

Сборы украинских фильмов продолжают устанавливать новые рекорды

Пикантная комедия «Свингеры», главные роли в которой сыграли Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский, собрала за первые две недели проката в кинотеатрах 17,846 млн грн. При этом общее количество проданных билетов достигло отметки в 217,3 тыс., пишет «Главком». Этот показатель больше рекорда по сборам за две недели

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Комедия «Свингеры»

Сборы украинских фильмов продолжают устанавливать новые рекорды

Пикантная комедия «Свингеры», главные роли в которой сыграли Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский, собрала за первые две недели проката в кинотеатрах 17,846 млн грн. При этом общее количество проданных билетов достигло отметки в 217,3 тыс., пишет «Главком».

Этот показатель больше рекорда по сборам за две недели проката среди всех украинских фильмов, который ранее установила военная драма Ахтема Сеитаблаева «Киборги». Картина собрала за этот период 15,7 млн грн.

Как сообщалось ранее, за первый уикенд касса «Свингеров» составила 10,8 млн грн.

Лента рассказывает о состоятельном альфа-самце Игоре, который скучает в компании своей девушки Илоны – гламурной светской львицы. Она больше его самого любит деньги мужа и хочет стать дизайнером пижам за его счет. Между тем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей: его жена Ирина в халате и бигуди требует секса, на который у него нет ни сил, ни желания. 10 лет рутины в браке убили любую страсть в этой паре.

Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров прибегнуть к сексуальному эксперименту – свингерскому вечеру. Что будет, если эти пары поменяются партнерами? Между тем 30-летнюю учительницу английского Свету выставил обнаженной на балкон любовник, когда его жена внезапно вернулась в квартиру. Спасти и обогреть ее может только сосед по балкону Денис. Но вечер перестает быть томным, когда на пороге у Дениса появляется продюсер Эдуард.

Напомним, вчера Оля Полякова праздновала свой день рождения.