Marvel показала трейлер нового сериала «Сокол и Зимний солдат»

Премьера шестисерийного сериала состоится 19 марта на платформе Disney+

Студия Marvel представила трейлер мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» с супергероями киновселенной. Режиссером новой картины стала Кари Скогланд, известная по работе над «Карточным домиком».

Премьера шестисерийного сериала состоится 19 марта этого года на платформе Disney+.

В трейлере показали Сокола (Сэма), которого сыграл Энтони Маки, и Зимнего солдата (Баки Барнса) — Себастьяна Стэна. Героям в наследство от Капитана Америки достался его неразрушимый щит из вибраниума.

Также в картине сыграли Даниэль Брюль (в роли полковника Гельмута Земо), Жорж Сен-Пьер (Жорж Батрок) и Эмили Ванкэмп (агент 13 Шэрон Картер). В сериале Сокол и Зимний солдат будут противостоять Земо, который разбил команду Мстителей в фильме «Первый мститель: Противостояние».

В декабре прошлого года компания The Walt Disney Company пообещала показать 10 сериалов по «Звездным войнам» и 10 по вселенной Marvel в ближайшие годы. Кроме того, компания анонсировала фильмы и сериалы от Disney и Pixar.