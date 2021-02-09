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    Marvel показала трейлер нового сериала «Сокол и Зимний солдат»

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    Marvel показала трейлер нового сериала «Сокол и Зимний солдат»

    Премьера шестисерийного сериала состоится 19 марта на платформе Disney+

    Студия Marvel представила трейлер мини-сериала «Сокол и Зимний солдат» с супергероями киновселенной. Режиссером новой картины стала Кари Скогланд, известная по работе над «Карточным домиком».

    Премьера шестисерийного сериала состоится 19 марта этого года на платформе Disney+.

    В трейлере показали Сокола (Сэма), которого сыграл Энтони Маки, и Зимнего солдата (Баки Барнса) — Себастьяна Стэна. Героям в наследство от Капитана Америки достался его неразрушимый щит из вибраниума.

    Также в картине сыграли Даниэль Брюль (в роли полковника Гельмута Земо), Жорж Сен-Пьер (Жорж Батрок) и Эмили Ванкэмп (агент 13 Шэрон Картер). В сериале Сокол и Зимний солдат будут противостоять Земо, который разбил команду Мстителей в фильме «Первый мститель: Противостояние».

    В декабре прошлого года компания The Walt Disney Company пообещала показать 10 сериалов по «Звездным войнам» и 10 по вселенной Marvel в ближайшие годы. Кроме того, компания анонсировала фильмы и сериалы от Disney и Pixar.

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    Теги: трейлер кино Сериал
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