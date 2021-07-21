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    Netflix показал трейлер нового сезона «Полового воспитания»

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    Netflix показал трейлер нового сезона «Полового воспитания»

    Премьера состоится 17 сентября

    Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Половое воспитание». Создатели обещают большие перемены в школе Мурдейла, в том числе новую форму для обучающихся.

    Видео снято как рекламный ролик образовательного учреждения, ученики которого приглашают поступить туда. В предстоящем сезоне школа получит нового директора в исполнении Джемаймы Керк («Девчонки»). Ранее Netflix сообщал, что в продолжении шоу также появится Джейсон Айзекс в роли успешного брата бывшего директора школы, мистера Гроффа.

    Премьера нового сезона «Полового воспитания» состоится 17 сентября. Он будет содержать восемь серий.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес
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    Netflix показал трейлер нового сезона «Полового воспитания»