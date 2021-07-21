Netflix показал трейлер нового сезона «Полового воспитания»

Премьера состоится 17 сентября

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Половое воспитание». Создатели обещают большие перемены в школе Мурдейла, в том числе новую форму для обучающихся.

Видео снято как рекламный ролик образовательного учреждения, ученики которого приглашают поступить туда. В предстоящем сезоне школа получит нового директора в исполнении Джемаймы Керк («Девчонки»). Ранее Netflix сообщал, что в продолжении шоу также появится Джейсон Айзекс в роли успешного брата бывшего директора школы, мистера Гроффа.

Премьера нового сезона «Полового воспитания» состоится 17 сентября. Он будет содержать восемь серий.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.