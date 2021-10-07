Перчинка от Билык и «палец вверх» от Monatik. Как выглядели первые посты звезд в Instagram

Instagram вчера исполнилось 11 лет

Вчера, 6 октября, исполнилось ровно 11 лет одной из самых популярных социальных сетей Instagram. Активно приложением пользуются селебретис. Поэтому по случаю дня рождения соцсети редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку первых постов звезд в Instagram.

MONATIK

Артист начал вести свой Instagram 24 апреля 2012 года. Первый его пост – это селфи со стикером «палец вверх». На фото еще совсем юный артист даже не ожидает, какое успех его ждет в будущем.

«Сколько же всего интересного произошло с тех пор со всеми нами. Если вы пролистаете вниз, то увидите неплохой такой отрезок моей жизни», – поделился артист.

Фото: MONATIK/instagram.com/monatik_official

Ольга Сумская

Актриса впервые опубликовала фото в Instagram 6 мая 2013 года. Сейчас у нее полно фотографий, на которых изображена именно она. Однако, на своей первой фотографии звезда показала весеннее цветение деревьев. Действительно, весна – невероятно красивое время года. Поэтому неудивительно, что актриса выбрала именно такое фото, для первой публикации.

Фото: Ольга Сумская/instagram.com/olgasumska

Наталья Могилевская

Первый пост певица опубликовала 5 декабря 2013 года. Тогда звезда впустила свой мини-альбом «On-Line Проект». Ее композиция «Нахал» стала песней года. Поэтому, вероятно, по этому случаю артиста и решила зарегистрироваться в Instagram.

«Песня года 2013» – соответственно подписала фото артистка.

Фото: Наталья Могилевская/instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Потап

А вот рэпер 20 января 2014 года опубликовал видео. Именно тогда открылась живая студия MOZGI. Поэтому артист решил поделиться с фанатами в Instagram этим важным событием.

На ролике Потап вместе с другими участниками группы веселятся и поют свою песню.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ирина Билык

А Ирина Билык 8 марта 2016 года поделилась пикантной фотографией. На фото она с черными волосами позирует вместе с двумя обнаженными накачанными мужчинами. Похоже, она придумала оригинальный способ, как поздравить себя с женским праздником.

Кстати, фото делал ее бывший муж Аслан Ахмадов, с которым звезда официально развелась в 2021 году.

«Фото сделано моим любимым фотографом Асланом Ахмадовым», – подписала пост звезда.

Фото: Ирина Билык/instagram.com/bilyk_iryna

Влад Яма

Известный хореограф впервые опубликовал фото в Instagram 2 сентября 2016 года. Тогда он поздравил всех с Днем знаний. Кроме этого, он показал себя еще юным школьником с густой русой шевелюрой. На архивной фотографии юный ученик держит в руках учебник.

Фото: Влад Яма/instagram.com/vladyama_official

Дмитрий Гордон

А вот ведущий начал пользоваться Instagram только 15 мая 2019 года. На фото лысый Дмитрий позирует в белой вышиванке.

«Друзья, наконец-то дошли руки до Instagram. Обещаю, здесь будет много интересного, эксклюзивного, много инсайдов и личных фото», – пообещал Дмитрий.

Действительно, Instagram Гордона – это море положительных эмоций и интересных фотографий.

Фото: Дмитрий Гордон/instagram.com/gordondmytro

Напомним, Оля Полякова поделилась в соцсетях жуткими кадрами гнилой крыши жилого дома, в котором расположена ее квартира в центре Киева.

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