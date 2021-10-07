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    Перчинка от Билык и «палец вверх» от Monatik. Как выглядели первые посты звезд в Instagram

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    Ирина Билык поделилась пикантной фотографией - Перчинка от Билык и «палец вверх» от Monatik. Как выглядели первые посты звезд в Instagram
    Ирина Билык поделилась пикантной фотографией
    Фото из открытых источников

    Instagram вчера исполнилось 11 лет

    Вчера, 6 октября, исполнилось ровно 11 лет одной из самых популярных социальных сетей Instagram. Активно приложением пользуются селебретис. Поэтому по случаю дня рождения соцсети редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку первых постов звезд в Instagram.

    MONATIK

    Артист начал вести свой Instagram 24 апреля 2012 года. Первый его пост – это селфи со стикером «палец вверх». На фото еще совсем юный артист даже не ожидает, какое успех его ждет в будущем.

    «Сколько же всего интересного произошло с тех пор со всеми нами. Если вы пролистаете вниз, то увидите неплохой такой отрезок моей жизни», – поделился артист.

    Фото: MONATIK/instagram.com/monatik_official
    Фото: MONATIK/instagram.com/monatik_official

    Ольга Сумская

    Актриса впервые опубликовала фото в Instagram 6 мая 2013 года. Сейчас у нее полно фотографий, на которых изображена именно она. Однако, на своей первой фотографии звезда показала весеннее цветение деревьев. Действительно, весна – невероятно красивое время года. Поэтому неудивительно, что актриса выбрала именно такое фото, для первой публикации.

    Фото: Ольга Сумская/instagram.com/olgasumska

    Фото: Ольга Сумская/instagram.com/olgasumska

    Наталья Могилевская

    Первый пост певица опубликовала 5 декабря 2013 года. Тогда звезда впустила свой мини-альбом «On-Line Проект». Ее композиция «Нахал» стала песней года. Поэтому, вероятно, по этому случаю артиста и решила зарегистрироваться в Instagram.

    «Песня года 2013» – соответственно подписала фото артистка.

    Фото: Наталья Могилевская/instagram.com/nataliya_mogilevskaya
    Фото: Наталья Могилевская/instagram.com/nataliya_mogilevskaya

    Потап

    А вот рэпер 20 января 2014 года опубликовал видео. Именно тогда открылась живая студия MOZGI. Поэтому артист решил поделиться с фанатами в Instagram этим важным событием.

    На ролике Потап вместе с другими участниками группы веселятся и поют свою песню.

    Ирина Билык

    А Ирина Билык 8 марта 2016 года поделилась пикантной фотографией. На фото она с черными волосами позирует вместе с двумя обнаженными накачанными мужчинами. Похоже, она придумала оригинальный способ, как поздравить себя с женским праздником.

    Кстати, фото делал ее бывший муж Аслан Ахмадов, с которым звезда официально развелась в 2021 году.

    «Фото сделано моим любимым фотографом Асланом Ахмадовым», – подписала пост звезда.

    Фото: Ирина Билык/instagram.com/bilyk_iryna
    Фото: Ирина Билык/instagram.com/bilyk_iryna

    Влад Яма

    Известный хореограф впервые опубликовал фото в Instagram 2 сентября 2016 года. Тогда он поздравил всех с Днем знаний. Кроме этого, он показал себя еще юным школьником с густой русой шевелюрой. На архивной фотографии юный ученик держит в руках учебник.

    Фото: Влад Яма/instagram.com/vladyama_official
    Фото: Влад Яма/instagram.com/vladyama_official

    Дмитрий Гордон

    А вот ведущий начал пользоваться Instagram только 15 мая 2019 года. На фото лысый Дмитрий позирует в белой вышиванке.

    «Друзья, наконец-то дошли руки до Instagram. Обещаю, здесь будет много интересного, эксклюзивного, много инсайдов и личных фото», – пообещал Дмитрий.

    Действительно, Instagram Гордона – это море положительных эмоций и интересных фотографий.

    Фото: Дмитрий Гордон/instagram.com/gordondmytro
    Фото: Дмитрий Гордон/instagram.com/gordondmytro

    Напомним, Оля Полякова поделилась в соцсетях жуткими кадрами гнилой крыши жилого дома, в котором расположена ее квартира в центре Киева.

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    Теги: Наталья Могилевская артист певица селфи курьез Ольга Сумская Ирина Билык Дмитрий Гордон
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    Перчинка от Билык и «палец вверх» от Monatik. Как выглядели первые посты звезд в Instagram