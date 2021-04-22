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    Певица Lizzo снялась топлес. Все самое стыдное удалось спрятать за складками кожи (фото)

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    Певица Лиззо - Певица Lizzo снялась топлес. Все самое стыдное удалось спрятать за складками кожи (фото)
    Певица Лиззо
    instagram.com/lizzobeeating/

    Фото быстро набрало более двух миллионов лайков

    Артистка знает, как полностью захватить внимание фанатов, чтобы те не смогли оторваться от экранов смартфонов

    32-летняя обладательница «Грэмми» учит других любить свое тело и распространяет идеи бодипозитива. На этот раз певица Lizzo показала в Инстаграме честное фото, на котором предстала абсолютно обнаженной.

    Звезда позировала, распустив волосы и прикрыв пышную грудь руками, в которых держала чашку. Исполнительница выглядела милой и беззащитной, показывая растяжки и складочки. В подписи Лиззо указала, что на снимке нет ретуши, и призвала своих подписчиков тоже «быть настоящими».

    instagram.com/lizzobeeating/
    instagram.com/lizzobeeating/

    Хочу подарить вам это неотредактированное фото... Обычно я корректирую живот и разглаживаю кожу, но сейчас я хочу показать себя настоящую

    Фото быстро набрало более двух миллионов лайков, и пользователи активно поддержали исполнительницу популярных треков Cuz I Love You, Boys, Truth Hurts. Они отметили, что Лиззо не нуждается в ретуши, ведь она прекрасна такая, какая есть.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости актер певица шоу-бизнес
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