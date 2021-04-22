Певица Lizzo снялась топлес. Все самое стыдное удалось спрятать за складками кожи (фото)

Фото быстро набрало более двух миллионов лайков

Артистка знает, как полностью захватить внимание фанатов, чтобы те не смогли оторваться от экранов смартфонов

32-летняя обладательница «Грэмми» учит других любить свое тело и распространяет идеи бодипозитива. На этот раз певица Lizzo показала в Инстаграме честное фото, на котором предстала абсолютно обнаженной.

Звезда позировала, распустив волосы и прикрыв пышную грудь руками, в которых держала чашку. Исполнительница выглядела милой и беззащитной, показывая растяжки и складочки. В подписи Лиззо указала, что на снимке нет ретуши, и призвала своих подписчиков тоже «быть настоящими».

instagram.com/lizzobeeating/

Хочу подарить вам это неотредактированное фото... Обычно я корректирую живот и разглаживаю кожу, но сейчас я хочу показать себя настоящую

Фото быстро набрало более двух миллионов лайков, и пользователи активно поддержали исполнительницу популярных треков Cuz I Love You, Boys, Truth Hurts. Они отметили, что Лиззо не нуждается в ретуши, ведь она прекрасна такая, какая есть.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.