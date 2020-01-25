Сказочно богатый экс-бойфренд Рианны требует от СМИ удалить их совместные фото



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Саудовский бизнесмен Хассан Джамиль, похоже, хочет оборвать все связи с певицей

Известная американская певица Рианна привлекает к себе внимание не только красотой и вокалом, но и тайнами личной жизни. Только недавно по Сети появилась новость о том, что 31-летняя артистка рассталась с богатым саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем, с которым была вместе три года, но особо не афишировала свои отношения.

Конечно, горячая и востребованная певица вряд ли бы стала покорной женой в восточном стиле. Но, похоже, что разрыв был для предпринимателя крайне болезненным. Такой вывод сделал основатель новостного портала BlackSportsOnline Роберт Литтал. Журналист сообщил в Twitter, что экс-бойфренд Рианны вышел на него и потребовал удалить с сайта совместные фотографии пары, которые были сделаны еще в 2017 году, когда начинался их роман.

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