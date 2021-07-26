  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Вышел новый трейлер «Дюны» с Тимоти Шаламе и Зендеей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вышел новый трейлер «Дюны» с Тимоти Шаламе и Зендеей

    Премьера запланирована на октябрь 2021 года

    Warner Bros. Pictures показала новый трейлер предстоящего фантастического фильма — номинанта на премию «Оскар» Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе, Джейсоном Момоа и Зендеей в главных ролях.

    В ролике наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол (Шаламе) говорит оружейному мастеру Дункану (Момоа), что видит во снах девушку с одной из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Пол даже не догадывается, что однажды ему предстоит встретиться с той самой незнакомкой, которой окажется героиня Зендеи (Чани). Действие фильма происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами.

    «Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Сюжет фильма охватывает половину первой книги. В картине также снимались Ребекка Фергюсон («Доктор Сон», «Миссия невыполнима: Последствия»), Оскар Айзек (франшиза «Звездные войны»), Джош Бролин («Харви Милк», «Мстители: Война бесконечности»), Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Мстители: Эра Альтрона») и Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «007: Координаты «Скайфолл»).

    Премьера фильма должна была состояться в декабре 2020 года, но была перенесена. Теперь она запланирована на 14 октября.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

    Читайте также: Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вышел новый трейлер «Дюны» с Тимоти Шаламе и Зендеей