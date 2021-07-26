Вышел новый трейлер «Дюны» с Тимоти Шаламе и Зендеей

Премьера запланирована на октябрь 2021 года

Warner Bros. Pictures показала новый трейлер предстоящего фантастического фильма — номинанта на премию «Оскар» Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе, Джейсоном Момоа и Зендеей в главных ролях.

В ролике наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол (Шаламе) говорит оружейному мастеру Дункану (Момоа), что видит во снах девушку с одной из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Пол даже не догадывается, что однажды ему предстоит встретиться с той самой незнакомкой, которой окажется героиня Зендеи (Чани). Действие фильма происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами.

«Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Сюжет фильма охватывает половину первой книги. В картине также снимались Ребекка Фергюсон («Доктор Сон», «Миссия невыполнима: Последствия»), Оскар Айзек (франшиза «Звездные войны»), Джош Бролин («Харви Милк», «Мстители: Война бесконечности»), Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Мстители: Эра Альтрона») и Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «007: Координаты «Скайфолл»).

Премьера фильма должна была состояться в декабре 2020 года, но была перенесена. Теперь она запланирована на 14 октября.

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Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.