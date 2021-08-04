Вышел трейлер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей (видео)

В новом фильме Золушка становится модельером, а ее фея — гендерно-нейтральной

Amazon представил первый трейлер фильма «Золушка», премьера которого состоится 3 сентября этого года.

Главные роли в картине исполнили Камила Кабейо (Золушка), Николай Голицын (Прекрасный принц), Пирс Броснан (Король) и Идина Мензел (Злобная мачеха). В фильме также появится Билли Портер в роли гендерно-нейтральной феи-крестной и известный телеведущий и продюсер «Золушки» Джеймс Корден в эпизодической роли лакея.

Сюжет «Золушки» сильно отличается от классического — в новой версии главная героиня создает платья и мечтает открыть свой салон, но этому мешает ее злая мачеха. Фильм полон музыкальных номеров (включая танец под Rhythm Nation Джанет Джексон, который показали в трейлере) — режиссером и сценаристом является автор франшизы «Идеальный голос» Кэй Кэннон, а часть оригинальной музыки написала сама Камила Кабейо.

Работа над проектом началась еще в 2019 году, но пандемия внесла свои коррективы в планы съемочной группы. Премьера должна была состояться в кинотеатрах в начале 2021 года, Sony сначала перенесли ее на лето, а затем продали Amazon.

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