«Дані місцевої розвідки підтверджують…» Що говорять про можливу війну у Луганську

Місцеві ЗМІ не втомлюються повторювати: Україна готується до війни ось прямо зараз, просто в цю хвилину

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О возможной грядущей войне я узнаю только из украинских СМИ, как, вероятно, и большинство жителей «республики». И в связи с тем, что открытый доступ к украинским СМИ в «республике» запрещен, узнать что-то и сравнить с местной трактовкой новостей очень сложно.

Если в общем, то о войне говорят именно внутри «республики» мало. Этой темой давно уже не живут как основной, как было первые несколько лет после 2014 года. Тревожное и чемоданное настроение сменилось привычкой. Нельзя сказать, что страх ушел, но бояться перестали так остро, как было в начале лета 2014 года. На смену разговоров о возможных сценариях в случае обострения военного конфликта пришли вполне мирные разговоры о карантине, детских болезнях, «короне», о бытовых трудностях и многом другом.

Тема войны местными СМИ подогревается все последние восемь лет, поэтому отличить правду от вымысла уже очень сложно. Как показывает время, о войне достоверно не знают даже те, кто находится в окопах в непосредственной близости к передовой.

Можно бесконечно спрашивать у тех, кто мог бы знать или должен знать, но даже они отвечают очень размыто: «Война, конечно, обязательно будет. Но когда? Этого мы не знаем». Если же задавать этот вопрос знакомым с украинской стороны, ответ скорее противоположный – «знающие» люди уверяют, что провокаций со стороны Украины быть не может.

От этой двойственности идет полный разрыв шаблона. Россия будто бы готовится напасть, местные СМИ вместе с Россией уверяют, что войны не будет, это провокация и ложь, и только данные местной разведки подтверждают, что Украина готовится к войне вот прямо сейчас, в эту минуту, освобождая места в госпиталях и стягивая оружие к линии разграничения. То есть если кто и готов воевать, то только Украина, для чего и получает летальное оружие и денежные транши из-за рубежа.

Комично, когда о возможном нападении России спрашивают друзья из самой России: что, мол, у вас об этом говорят? У вас-де точно знают, потому что у нас полный хаос. И такие вот звонки, конечно, смущают. Выходит, за подорожанием и бытовыми хлопотами ты пропускаешь что-то очень важное? Может быть, все вокруг уже прорабатывают сценарий выезда на случай чего, и только ты чинишь сломанный котел, не думая ни о чем?

Но если посмотреть на таких же как ты сам вокруг, выходит, что не только ты не в курсе скорой и возможно войны. Люди покупают капельное орошение и семена, квартиры и машины, не принимая в расчет, что строят свой дом на том самом вулкане, который может выстрелить раскаленной лавой в любой момент.

Знакомые через Украину оформили покупку квартиры в «республике». Выезжали, платили, договаривались, созванивались с хозяйкой, прочно осевшей в России. Для них эта «хрущевка» как новый шаг в жизни, шаг к чему-то лучшему – ремонт, отдельная жизнь, новые планы. Покупка оказалась по нынешним ценам вполне реальной – $8,5 тыс. за двухкомнатную хрущевку на пятом этаже. Но до войны, понятно, им это было бы не вытянуть. Как и новой должности, приличного оклада и некоторого карьерного роста, который стал возможен только благодаря этой войне. И снова это та самая типичная ситуация, когда никто не хотел этой войны, но конкретно для этой семьи все сложилось удачно – две пенсии для мамы, новая должность для дочери, крупное вложение в недвижимость, планы.

Ориентируясь на всех, кто составляет тот самый средний класс и на чье мнение можно было бы как-то равняться, выходит странная ситуация. Старики отсюда не уедут, хотя войны боятся смертельно. Многие именно событиям 2014 года приписывают свои заболевания и ранние смерти близких. И вместе с тем все, что можно было потерять, многие уже потерями – дети выехали, обросли на новом месте, не вернутся сюда уже никогда. Что может быть страшнее, когда ты оказываешься заложником своих болезней, своего дома, одиночества? Поэтому для пожилых людей война именно в том разрезе, в котором ее принято боятся, не страшна – основное они уже потеряли. Дети живут далеко, их не вернуть домой.

Большинство тех, кто оформил себе и детям весь прейскурант российских документов, уверены, что Россия нас в обиду не даст. И логика тоже у этого заявления странная. Мол, не для того нам выдавали все документы, чтобы терять нас.

Есть еще один интересный и самый большой пласт. Это обычные работяги, кто живет от аванса до зарплаты, кто тянет свои копейки и радуется вечернему пиву как лучшему антистрессу. Ни малейших сбережений на выезд у них нет. И иллюзий, что где-то им будут рады, где-то их примут, у них тоже нет. Они уже прошли через это. Многие вернулись именно потому, что за полгода в России стало очевидным, кроме бесконечной работы они не видят ничего, российской родне они не нужны, волокита с документами растягивается на годы. И дом даже в зоне военного конфликта показался многим просто райским местом. Здесь не нужно боятся, что тебя выселят и не нужно боятся, что ты не сможешь заработать на аренду. Здесь ты просто живешь дома и тебе есть у кого перехватить пару сотен в самом крайнем случае. И как бы не развивались события, все они зареклись уезжать отсюда.

Есть еще одна очень специфическая прослойка в «республике». Это те, кто имеет запас денег и может уехать в любой момент. Более того, благодаря доходам в «республике» они смогли обеспечить своих детей недвижимостью в России или Украине (нужное подчеркнуть). И не уезжают именно потому, что работать в «республике» им пока выгодно. Доходы позволяют летать из Ростова на курорты и ездить по украинским санаториям. И еще один интересный момент, у большинства из них такие источники доходов, которые будут при любой власти – салоны красоты, торговля подержанными авто, оптовая торговля контрабандой. Все это в том или ином формате сможет быть при любой власти. Но если придется уезжать, каждый из них проработал возможный путь отступления, обеспечил себя жильем и проиграл все возможные из сценариев.

И, выходит, что война страшна тем, кто не сможет выехать отсюда в силу возраста или отсутствия денег на дорогу. Но даже в этом ракурсе к возможной войне относятся спокойно, устав боятся и принимать каждую новость местной разведки как единственно верную.

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