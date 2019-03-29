«П. дав добро»: «Схеми» розповіли про причетність братів Суркісів до афер в енергетиці



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Новое Время

Журналісти програми «Схеми» опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка

Президент «Динамо» Ігор Суркіс і колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс потрапили в нове розслідування програми «Схеми» про афери в енергетичній сфері.

За схемою, розписаної в сюжеті, державні обленерго погодилися, щоб кілька міських промислових підприємств платили за електроенергію не безпосередньо, а через фірму-прокладку «ХК «Енергомережа» (голова правління - екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков). «Енергомережа» отримала гроші, але вони так і не надійшли на рахунки обленерго.

НАБУ проводить розслідування щодо нанесення 1,4 млрд грн збитків державним обленерго. Крючков - один з підозрюваних.

У розслідуванні «Схем» наведені записи розмов братів Суркісів з Крючковим, на яких обговорюються способи отримання і збереження контролю над обленерго в Запоріжжі, Черкасах та Харкові.



Вплив на ці схеми так само чинив перший заступник глави «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко. Брати Суркіси і Петро Порошенко не відповіли на запити «Схем».



