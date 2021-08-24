Стали відомі подробиці ДТП за участю футбольного функціонера і народного депутата

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі прооперований

Очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню в результаті аварії на автомобілі. За кермом авто, як повідомляв «Главком», знаходився народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін.

Аварія відбулася у понеділок, 23 серпня, у Дарницькому районі міста Києва. Автомобіль Ford, у якому перебував Лучі разом зі своїм помічником Романом Лишенем та водієм, врізалася інша машина.

За повідомленням прес-служби організації, у момент аварії автомобіль Ford стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло. Внаслідок ДТП пасажири автомобіля отримали травми різного ступеня важкості: Лучі та його помічника прооперували і зараз вони перебувають в одній із київських лікарень.

Очільник Спортивного-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов також повідомив деталі стану, у якому перебувають функціонер та його помічник. Він наголосив, що життю 72-річного італійця нічого не загрожує.