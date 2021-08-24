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    Стали відомі подробиці ДТП за участю футбольного функціонера і народного депутата

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    Лучано Лучі потрапив до лікарні після ДТП - Стали відомі подробиці ДТП за участю футбольного функціонера і народного депутата
    Лучано Лучі потрапив до лікарні після ДТП
    Фото з відкритих джерел

    Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі прооперований

    Очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі потрапив у лікарню в результаті аварії на автомобілі. За кермом авто, як повідомляв «Главком», знаходився народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін.

    Аварія відбулася у понеділок, 23 серпня, у Дарницькому районі міста Києва. Автомобіль Ford, у якому перебував Лучі разом зі своїм помічником Романом Лишенем та водієм, врізалася інша машина.

    За повідомленням прес-служби організації, у момент аварії автомобіль Ford стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло. Внаслідок ДТП пасажири автомобіля отримали травми різного ступеня важкості: Лучі та його помічника прооперували і зараз вони перебувають в одній із київських лікарень.

    Очільник Спортивного-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов також повідомив деталі стану, у якому перебувають функціонер та його помічник. Він наголосив, що життю 72-річного італійця нічого не загрожує.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Стали відомі подробиці ДТП за участю футбольного функціонера і народного депутата