Теннисисты Иснер и Опелка выполнили 64 эйса в матче турнира в Атланте



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Джон Иснер

Джон Иснер 33 раза подал навылет, а Райли Опелка - 31

Американский теннисист Джон Иснер не сумел защитить титул на турнире в Атланте (США). В матче второго круга он проиграл соотечественнику Райлли Опелке со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 час 35 минут.

Джон, являющийся пятикратным победителем этих соревнований, 33 раза подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 31 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Опелка поспорит с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом. Российские теннисисты участия в этом турнире не принимают.

В прошлогоднем финале Иснер победил соотечественника Райана Харрисона со счётом 5:7, 6:3, 6:4.