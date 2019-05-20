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    Українець Богачук продовжив вражаючу серію нокаутуючих перемог (відео)

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    Сергій Богачук&nbsp; - Українець Богачук продовжив вражаючу серію нокаутуючих перемог (відео)
    Сергій Богачук 

    Наш боксер здобув 14 перемогу нокаутом у 14-ти боях

    Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (14-0, 14 КО) переміг нокаутом мексиканця Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО). 

    Уже в другому раунді наш спортсмен відправив суперника в нокдаун, а у п’ятому переміг технічним нокаутом.

    14-та перемога нокаутом Богачука

    Таким чином Богачук продовжив вражаючу серію: 14 боїв на професіональному ринзі – 14 перемог нокаутом.

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