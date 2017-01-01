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    Українки завоювали срібло на Чемпіонаті світу з більярдного спорту

    Третій рік поспіль команда в складі Анастасії Ковальчук та Тетяни Тучак приносить Україні медалі командного чемпіонату світу
    У Ростові-на-Дону (Росія) відбувся командний чемпіонат світу в дисципліні «Вільна піраміда». За нагороди на турнірі змагалися 16 жіночих і 32 чоловічих команд з 13-ти країн світу. Україну на змаганнях представляли чотири чоловічі і дві жіночі команди. У підсумку команда наших співвітчизниць в складі Анастасія Ковальчук-Тетяна Тучак
    • Сьогодні, 13:12
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    Третій рік поспіль команда в складі Анастасії Ковальчук та Тетяни Тучак приносить Україні медалі командного чемпіонату світу

    У Ростові-на-Дону (Росія) відбувся командний чемпіонат світу в дисципліні «Вільна піраміда».

    За нагороди на турнірі змагалися 16 жіночих і 32 чоловічих команд з 13-ти країн світу.

    Україну на змаганнях представляли чотири чоловічі і дві жіночі команди. У підсумку команда наших співвітчизниць в складі Анастасія Ковальчук-Тетяна Тучак отримала срібну нагороду світової першості.

    Незважаючи на поразку в першій зустрічі, Тетяна та Анастасія стали єдиними з української збірної, хто зміг зіграти за фінальним столом на турнірі.

    Ковальчук і Тучак в півфіналі обіграли російську пару Максимова - Трофименко (4:1), але в фіналі поступилися іншій - Миронова - Милованова (0:4).

    У чоловіків українські пари Дмитро Білозеров - Артем Моїсеєнко та Андрій Клєстов - Володимир Перкун розділили 5 і 8 місця.

    Джерело: Спортивний комітет України

    чемпіонат світу
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