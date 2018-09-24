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    Управління державної охорони України - переможець Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Bodyguard-2018»

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    Фото:&nbsp;do.gov.ua - Управління державної охорони України - переможець Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Bodyguard-2018»
    Фото: do.gov.ua

    За перемогу й звання чемпіонів змагались найкращі тілоохоронці з 10 країн світу

    У понеділок, 24 вересня, команда Управління державної охорони України стала переможцем ІХ Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Bodyguard-2018», що проходив 22 – 24 вересня у Грузії.

    Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

    За перемогу й звання чемпіонів змагались найкращі тілоохоронці з 10 країн світу: України, Німеччини, Білорусі, Молдови, Болгарії, Грузії, Румунії, Китаю, Казахстану та Йорданії.

    За результатами безкомпромісної боротьби обидві команди, які представляли Управління державної охорони України, потрапили в четвірку лідерів: перше місце завоювала збірна команда УДО України, третє місце розділили між собою служба безпеки Президента України та команда Грузії, які поступились лише кількома балами команді Молдови з її другим місцем.

    Упродовж трьох днів професійні тілоохоронці змагались у наданні першої домедичної допомоги і евакуації охоронюваної особи, техніці пішого супроводу, демонстрації прийомів рукопашного бою, стрільбі, подоланні смуги перешкод на автомобілі та пошуку вибухових пристроїв у транспортному засобі.

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