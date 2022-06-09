Уряд готується до відновлення національних футбольних та баскетбольних чемпіонатів

Міністр спорту: «Чому не можна грати в Києві?»

Під час війни лунало багато питань, чи варто відновлювати чемпіонат України з футболу, який дозволить нашим клубам проходити відбір до єврокубків. Раніше вважали, що його можна проводити за кордоном. Міністр спорту Вадим Гутцайт вважає, що це можна робити в Україні, хоча, звісно, не в усіх містах. Про це він міністр повідомив у інтерв'ю «Главкому».

«У нас була зустріч з президентом Української асоціації футболу, на якій ми вирішували, як і де це розпочинати. І не тільки про футбольний чемпіонат ми думаємо, а й про баскетбольний. Були ідеї проводити їх за кордоном, але після мого спілкування з прем’єр-міністром та президентом ми вирішили: варто проводити їх в Україні», – зазначив міністр.

Українська асоціація футболу зараз опрацьовує питання проведення чемпіонату в Києві та західних регіонах. Дуже важливо, аби футбол повернувся в Україну, а команди з Маріуполя, Сум або Чернігова грали на нейтральних полях.

«Звісно, багато хто не повернеться з-за кордону. Але це привід для того, аби ми вирощували своїх футболістів, які були б конкурентоспроможними і всередині України, і за кордоном. У таких умовах це буде тільки в плюс», – вважає Гутцайт.

Раніше Міністр спорту прокоментував антиукраїнську позицію футболіста Тимощука.

Також міністр спорту пояснив, чому треба відновити змагання під час війни. Раніше уряд оголосив суму збитків спортивної інфраструктури України від війни.