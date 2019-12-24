Відомий український тренер тролив російськомовних клієнтів у готелі в Буковелі



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Олег Мацьоцький не терпить людей, які живуть в Україні і розмовляють по-совєцки Фейсбук Олега Мацьоцького

Олег Мацьоцький відомий патріотичними почуттями

Тренер з гірськолижного спорту Олег Мацьоцький поділився у «Фейсбуку» кумедною історією, пов’язаною з передражнюванням російськомовних відвідувачів на курорті «Буковель».

«Був у мене експеримент, сидів півдня на рецепції в Буковелі і просто перекривляв в голос тих укрАінцев, котрі голосно щось там цвенькали з адміністраторами про своє поселення, - розповідає пан Олег. – Наприклад: «Смарітє дєвушка, у нас напісана, что номєр шестімєсний, а нас чєтвєра».

Я голосно у нього з-за спини: Да, чєтвєра, і всє савєцкіє люді».

Він повертається і дивиться на мене, а я спокійно риюся в смартфоні і на нього не дивлюся...

«Я к чєму, что б нє била нєдаразумєній, ми с сємьйой до трєтьйєва, ну чтоб нє прішлось даплачівать».

А я голосно: «Ну, даплачівать прідьоцца, рускімі рублямі і єщьо нада будєт сдать екзамєн з української мови».

Повернувшись назад, він вже бачив, що це кажу я. Після всього, підходить до мене і каже: «В чьом дєло?»

Я роблю вигляд постороннього і відповідаю: «Ви до мене?»

Він: «Да, што ето фсьо значіть?»

Я: «Не розумію, що ви кажете».

І так сьогодні з трьома, а за все життя – з тисячами...

Головне, ті дівулі-адміністраторші, всі мене знають, бо я тренер збірної України. Замість того, що б хоча б бути солідарними зі мною (бо всі ж із Франківщини), блимають на мене злючими очима, бо ж запопадливо «разгаварівают з данєтчанамі, харьковчянамі, днєпрапєтравчанінамі, кієвлянамі на радном, на савєцкпм єзикє».

В мене опінія ненормального в їх очах, уявляю що вони про мене говорять. Раніше намагався їм щось довести – куди там, то трупи для України».

Нагадаємо, що в лютому 2014 року під час розстрілів на Майдані саме Олег Мацьоцький з донькою-гірськолижницею Богданою були єдиними представниками збірної України, які на знак протесту відмовилися виступати на Олімпіаді в Сочі.