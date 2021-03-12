Вінницького бутлегера звинувачують у фальсифікації алкоголю

Під час обшуків було виявлено та вилучено біля 1 000 літрів незаконної продукції

У місті Бар виготовляли контрафактні горілку, віскі та коньяк

До суду надійшла справа щодо осіб, які займалися виготовленням та продажем фальсифікованого алкоголю. Як повідомляє «Влада Вінниці», до організованої злочинної групи входив один житель Вінницької та два жителя Тернопільської області.

Трьом зловмисникам інкримінують вчинення наступних злочинів за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з цією метою, вчинені організованою групою осіб), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб) ККУ.

У ході досудового розслідування вдалося встановити, що житель міста Бар, що на Вінниччині, є організатором даної злочинної діяльності. Його спільниками були двоє жителів Хмельницького. Останні виготовляли фальсифікат – горілку, віскі та коньяк, після чого їй успішно збували.

Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено біля 1 000 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту.

Раніше повідомлялося про припинення діяльності цеху із кустарного виробництва горілки, виявленого Державною фіскальною службою у гаражному боксі на території Київщини. Після вживання контрафактної продукції, що доставлялася через курʼєрські служби, одного з покупців товару було г.

Перед цим стало відомо, що Державна фіскальна служба через суд заблокувала діяльність 44 вебсайтів, що спеціалізувалися на продажу контрафактного спиртного.