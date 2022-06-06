Вперше за 10 років. Світоліна втратила статус першої ракетки України
Еліна Світоліна втратила статус першої ракетки України вперше з 2012 року
Ангеліна Калініна випередила Еліну Світоліну в рейтингу найкращих тенісисток України. Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Після завершення Ролан Гаррос WTA оновила світовий рейтинг тенісисток, згідно з яким Калініна піднялася на 35-те місце, а Світоліна опустилася на 37-ме.
Таким чином, Світоліна втратила статус першої ракетки України вперше з 2012 року.
Значного регресу зазнала Марта Костюк, яка опустилася одразу на 21 сходинку і тепер посідає 79-те місце.
Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Дар’я Снігур та Катерина Байндль покращили свої позиції, а ось Катаріна Завацька продовжила падіння і тепер посідає 230-те місце.
Нагадаємо, легендарна українська тенісистка Світоліна оголосила про свою вагітність.