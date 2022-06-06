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    Новини

    Вперше за 10 років. Світоліна втратила статус першої ракетки України

    Ангеліна Калініна посідає 35-те місце в рейтингу найкращих тенісисток світу - Вперше за 10 років. Світоліна втратила статус першої ракетки України
    Ангеліна Калініна посідає 35-те місце в рейтингу найкращих тенісисток світу
    фото з відкритих джерел

    Еліна Світоліна втратила статус першої ракетки України вперше з 2012 року

    Ангеліна Калініна випередила Еліну Світоліну в рейтингу найкращих тенісисток України. Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Після завершення Ролан Гаррос WTA оновила світовий рейтинг тенісисток, згідно з яким Калініна піднялася на 35-те місце, а Світоліна опустилася на 37-ме.

    Українки в рейтингу WTA

    Українки в рейтингу WTA

    Таким чином, Світоліна втратила статус першої ракетки України вперше з 2012 року.

    Значного регресу зазнала Марта Костюк, яка опустилася одразу на 21 сходинку і тепер посідає 79-те місце.

    Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Дар’я Снігур та Катерина Байндль покращили свої позиції, а ось Катаріна Завацька продовжила падіння і тепер посідає 230-те місце.

    Нагадаємо, легендарна українська тенісистка Світоліна оголосила про свою вагітність.

    Теги: росія окупанти теніс війна рейтинг Україна Ангеліна Калініна окупація #stoprussia
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    Вперше за 10 років. Світоліна втратила статус першої ракетки України