Ярослава Магучіх взяла «золото» на першості Європи в стрибках у висоту

Українка продемонструвала результат 2.00 метра

Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх стала переможницею і рекордсменкою молодіжної першості Європи з легкої атлетики.

Магучіх із результатом 2,00 метра здобула «золото» з рекордом чемпіонатів, передає Укрінформ.

Друге місце посіла шведка Мая Нільссон (1,89), третє – Ліа Апостоловські зі Словенії (1,89).

Змагання об’єднали спортсменів до 23-х років. Чемпіонат триває в Таллінні (Естонія).

Першість континенту проходить 11 липня.

Нагадаємо, майстер зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Стокгольмі. В останній спробі дніпрянка показала результат 2 метри 3 сантиметри. Найвище у цьому сезоні не стрибав ніхто.

Українка є однією з головних претенденток на медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

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