Ярослава Магучіх взяла «золото» на першості Європи в стрибках у висоту
Українка продемонструвала результат 2.00 метра
Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх стала переможницею і рекордсменкою молодіжної першості Європи з легкої атлетики.
Магучіх із результатом 2,00 метра здобула «золото» з рекордом чемпіонатів, передає Укрінформ.
Друге місце посіла шведка Мая Нільссон (1,89), третє – Ліа Апостоловські зі Словенії (1,89).
Змагання об’єднали спортсменів до 23-х років. Чемпіонат триває в Таллінні (Естонія).
Першість континенту проходить 11 липня.
Нагадаємо, майстер зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Стокгольмі. В останній спробі дніпрянка показала результат 2 метри 3 сантиметри. Найвище у цьому сезоні не стрибав ніхто.
Українка є однією з головних претенденток на медаль на Олімпійських іграх у Токіо.