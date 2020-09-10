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    Знаменитий український спортсмен піде у Київраду від «Слуги народу»

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    Георгій Зантарая - один із найстабільніших дзюдоїстів світу останнього десятиріччя - Знаменитий український спортсмен піде у Київраду від «Слуги народу»
    Георгій Зантарая - один із найстабільніших дзюдоїстів світу останнього десятиріччя
    Світлина - IJF

    Дзюдоїстові Георгію Зантараї не дають спокою лаври борця Жана Беленюка

    32-річний Георгій Зантарая, перший в історії український чемпіон світу з дзюдо, буде балотуватися у Київраду за списком «Слуги народу».

    За інформацією «Главкома», про своє рішення спортсмен оголосить найближчим часом.

    На минулих вихідних Зантарая, реконструювавши ДЮСШ «Юний спартаківець» у Києві, у якому сам займався з дитинства, відкрив школу свого імені.

    Георгій народився в абхазькому місті Ґалі (Грузія). У Києві сім’я Зантарай опинилася на початку 90-х років минулого сторіччя, коли в Грузії спалахнула війна.

    У 2009 році 20-річний Георгій Зантарая став першим в українській історії чемпіоном світу з дзюдо. В наступні роки, в 2011-му, 2013-му і 2019 роках він тричі вигравав чемпіонат Європи, був срібним призером чемпіонату світу-2010, і чотири рази, у 2011, 2013, 1014 і 2018 роках, вигравав світову бронзу.

    Зантарая вважається одним із найкращих і найстабільніших дзюдоїстів світу в легких вагових категоріях (до 60 і до 66 кг).  

     Читайте також: Борець-нардеп Беленюк намагається провести в Київраду особистого тренера
    Георгій Зантарая дзюдо партія Слуга народу спорт поза політикою
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