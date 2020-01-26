  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зниклого депутата Кононенка «застукали» в Австралії

    • Розсилка
    Ігор Кононенко полюбив теніс - Зниклого депутата Кононенка «застукали» в Австралії
    Ігор Кононенко полюбив теніс
    Главком

    Поважний пан помічений у почесній компанії

    Під час трансляції матчу третього кола тенісного турніру Australian Open, в якому українка Еліна Світоліна поступилася (1:6, 2:6) іспанці Ґарбіньє Муґурусі, коментатор на телеканалі Eurosport захоплювався, наскільки ж зірковим є бокс Еліни.

    І то він ще не впізнав головну зірку в групі підтримки Світоліної. Коментатор говорив про бойфренда українки, французького тенісиста Ґаеля Монфіса, а також відомого кіпрського гравця Маркоса Баґдатіса, котрий з кінця 2019 року входить у тренерський штаб Еліни. Та він не знав, що над знаменитостями зі світу тенісу сидить яскрава персона української політики Ігор Кононенко.

    83910298_1364073623785263_6362189726203510784_n
    Ігор Кононенко - один із найавторитетніших представників у боксі Еліни Світоліної. Скрін-шот з трансляції

    Пан Кононенко останнім часом сильно захопився тенісом. «Главком» повідомляв, що після того, як 17 жовтня його затримали в аеропорту «Бориспіль», а потім відпустили, Ігор Віталійович досі не повернувся в Україну.

    «Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії Дарина Снігур. Буду повертатися 28–29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч із Федерацією тенісу Китаю щодо співпраці з міжнародною тенісною академією», – сказав тоді Кононенко.

    теніс Еліна Світоліна Ігор Кононенко Australian Open Ґаель Монфіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ