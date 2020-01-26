Зниклого депутата Кононенка «застукали» в Австралії
Поважний пан помічений у почесній компанії
Під час трансляції матчу третього кола тенісного турніру Australian Open, в якому українка Еліна Світоліна поступилася (1:6, 2:6) іспанці Ґарбіньє Муґурусі, коментатор на телеканалі Eurosport захоплювався, наскільки ж зірковим є бокс Еліни.
І то він ще не впізнав головну зірку в групі підтримки Світоліної. Коментатор говорив про бойфренда українки, французького тенісиста Ґаеля Монфіса, а також відомого кіпрського гравця Маркоса Баґдатіса, котрий з кінця 2019 року входить у тренерський штаб Еліни. Та він не знав, що над знаменитостями зі світу тенісу сидить яскрава персона української політики Ігор Кононенко.
Пан Кононенко останнім часом сильно захопився тенісом. «Главком» повідомляв, що після того, як 17 жовтня його затримали в аеропорту «Бориспіль», а потім відпустили, Ігор Віталійович досі не повернувся в Україну.
«Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії Дарина Снігур. Буду повертатися 28–29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч із Федерацією тенісу Китаю щодо співпраці з міжнародною тенісною академією», – сказав тоді Кононенко.