Зниклого депутата Кононенка «застукали» в Австралії



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Ігор Кононенко полюбив теніс Главком

Поважний пан помічений у почесній компанії

Під час трансляції матчу третього кола тенісного турніру Australian Open, в якому українка Еліна Світоліна поступилася (1:6, 2:6) іспанці Ґарбіньє Муґурусі, коментатор на телеканалі Eurosport захоплювався, наскільки ж зірковим є бокс Еліни.

І то він ще не впізнав головну зірку в групі підтримки Світоліної. Коментатор говорив про бойфренда українки, французького тенісиста Ґаеля Монфіса, а також відомого кіпрського гравця Маркоса Баґдатіса, котрий з кінця 2019 року входить у тренерський штаб Еліни. Та він не знав, що над знаменитостями зі світу тенісу сидить яскрава персона української політики Ігор Кононенко.

Ігор Кононенко - один із найавторитетніших представників у боксі Еліни Світоліної. Скрін-шот з трансляції

Пан Кононенко останнім часом сильно захопився тенісом. «Главком» повідомляв, що після того, як 17 жовтня його затримали в аеропорту «Бориспіль», а потім відпустили, Ігор Віталійович досі не повернувся в Україну.

«Я у Стамбулі, далі лечу в Китай, де через два дні починається ITF Junior Masters, де грає вихованка нашої міжнародної тенісної академії Дарина Снігур. Буду повертатися 28–29 жовтня, тому що в Пекіні запланована зустріч із Федерацією тенісу Китаю щодо співпраці з міжнародною тенісною академією», – сказав тоді Кононенко.