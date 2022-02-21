НАТО відреагувало на антиукраїнську заяву Путіна та визнання «ЛДНР»

Повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році

«Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України», – йдеться в заяві

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання угруповань «ДНР» та «ЛНР» ще більше підриває суверенітет України і зусилля з врегулювання конфлікту, є порушенням Мінських домовленостей. Про це йдеться в заяві генсека НАТО.

Столтенберг нагадав, що повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році.

«Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову і військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну. НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії й негайно припинити масштабне нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань і зобов'язань», – йдеться в заяві.

Президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.