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    НАТО відреагувало на антиукраїнську заяву Путіна та визнання «ЛДНР»

    Повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році - НАТО відреагувало на антиукраїнську заяву Путіна та визнання «ЛДНР»
    Повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році
    фото з відкритих джерел

    «Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України», – йдеться в заяві

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання угруповань «ДНР» та «ЛНР» ще більше підриває суверенітет України і зусилля з врегулювання конфлікту, є порушенням Мінських домовленостей. Про це йдеться в заяві генсека НАТО.

    Столтенберг нагадав, що повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році.

    «Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову і військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну. НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії й негайно припинити масштабне нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань і зобов'язань», йдеться в заяві.

    Президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – «ДНР» і «ЛНР».

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: США НАТО санкції ООН Путін Єнс Столтенберг президент суверенітет
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    НАТО відреагувало на антиукраїнську заяву Путіна та визнання «ЛДНР»