  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото
    Фото

    Артем Мілевський натякнув на своє одруження (фото)

    Підпис українця до фотографії нічого не прояснює
    Форвард Артем Мілевський заінтригував фанатів загадковим фото в Instagram. У публікації українець виклав фото своєї і жіночої руки, на кожній з яких кільце на безіменних пальцях. Підпис фотографії нічого не прояснює. «Це Алтай. З Новим роком». Зараз Артем проводить відпустку в Алтаї, звідки не забуває регулярно публікувати нові фото.
    • Сьогодні, 11:01
    • Розсилка
    Артем Мілевський. Фото: Getty Images
    Артем Мілевський. Фото: Getty Images

    Підпис українця до фотографії нічого не прояснює

    Форвард Артем Мілевський заінтригував фанатів загадковим фото в Instagram.

    У публікації українець виклав фото своєї і жіночої руки, на кожній з яких кільце на безіменних пальцях.

    Підпис фотографії нічого не прояснює. «Це Алтай. З Новим роком».

    Зараз Артем проводить відпустку в Алтаї, звідки не забуває регулярно публікувати нові фото.

    Мілевський грає за «Динамо» Брест. У Білорусі сезон завершено, а команда українця фінішувала на 4-му місці, не потрапивши в зону єврокубків.

    Eto Altai

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Мілевський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ