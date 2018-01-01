Артем Мілевський натякнув на своє одруження (фото)

Підпис українця до фотографії нічого не прояснює

Форвард Артем Мілевський заінтригував фанатів загадковим фото в Instagram. У публікації українець виклав фото своєї і жіночої руки, на кожній з яких кільце на безіменних пальцях. Підпис фотографії нічого не прояснює. «Це Алтай. З Новим роком». Зараз Артем проводить відпустку в Алтаї, звідки не забуває регулярно публікувати нові фото.



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Артем Мілевський. Фото: Getty Images

Підпис українця до фотографії нічого не прояснює

Форвард Артем Мілевський заінтригував фанатів загадковим фото в Instagram.

У публікації українець виклав фото своєї і жіночої руки, на кожній з яких кільце на безіменних пальцях.

Підпис фотографії нічого не прояснює. «Це Алтай. З Новим роком».

Зараз Артем проводить відпустку в Алтаї, звідки не забуває регулярно публікувати нові фото.

Мілевський грає за «Динамо» Брест. У Білорусі сезон завершено, а команда українця фінішувала на 4-му місці, не потрапивши в зону єврокубків.