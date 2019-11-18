Багато світла, краси та чарівності. У Парижі стартував фестиваль вогнів



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Цього року більшість скульптур присвячені океанічній тему. В цілому на території Ботанічного саду розташовано 50 яскравих інсталяцій

З 18 листопада 2019 року по 19 січня 2020 року в Парижі проходить фестиваль вогнів «Ocean en voie d'illumination». Після яскравого успіху в минулому році фестивалю «Espèces en voie d'Illumination», який за два місяці побачили 370 тисяч відвідувачів, ця нова чарівна виставка інсталяцій знову перенесе гостей в чарівний яскравий світ.

Цього року більшість скульптур присвячені океанічній тему. В цілому на території Ботанічного саду розташовано 50 яскравих інсталяцій.

Подорож починається з «прогулянки по тропічному березі» і продовжується «зануренням в теплі води», потім «таємничі прірви», а закінчується «плаванням в холодних водах»

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