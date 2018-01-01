За крок до перемоги. Найкращі фото україно-шведської тенісної битви

Тепер Україна буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони

Збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби. У вирішальному п'ятому поєдинку Артем

Артем Худолєєв, Главком Збірна Швеції святкує перемогу

Тепер Україна буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони

Збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби.

У вирішальному п'ятому поєдинку Артем Смірнов не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером.

Зазначимо, що тепер Україна, замість боротьби з Португалією за вихід до плей-офф Світової групи Кубка Девіса, 14-15 вересня в першому раунді плей-офф буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони.