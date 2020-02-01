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    Біженка з Москви перемогла у фіналі Australian Open 2020

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    Софія Кенін - чемпіонка&nbsp;Australian Open 2020 - Біженка з Москви перемогла у фіналі Australian Open 2020
    Софія Кенін - чемпіонка Australian Open 2020
    Australian Open

    У фіналі жіночого Australian Open 2020 перемогла біженка з Москви

    У суботу, 1 лютого, визначилася переможниця Australian Open 2020 серед жінок в одиночному розряді.

    У фіналі змагалися американка Софія Кенін та іспанка Габрінє Мугуруса.

    Моцна Мугуруса впевнено розпочала та достатньо легко взяла перший сет, 6:4, але жіночий теніс тим і цікавий, що тут за лічені хвилини все може розгорнутися на 180 градусів.

    Щось подібне ми побачили й зараз. Американка на другий сет вийшла геть іншою й надмотивація одразу принесла бонус. Кенін просто змяла суперницю 6:2.

    У третьому сеті Мугуруса мала всі шанси переломити хід матчу - у п’ятому геймі вона мала потрійний брейк, але стратила можливість взяти подачу суперниці.

    Пілбадьорена Кенін зробила брейк сама, а за рахунку 5:2 вже почала святкувати. На подачі суперниці Кенін мала матч-пойнт і з другої спроби його реалізувала.


    4:6, 6:2, 6:2 0 перемога американського характеру. Софія Кенін - чемпіонка Australian Open 2020.

    За свою перемогу Софія отримає близько 4 млн доларів призових.

    Нагадаємо, батьки спортсменки свого часу втікли з Росії, щоб їх донька мала шанс розиватися та досягти вершин у великому тенісі. У США народжена у Москві Кенін здійснила свою мрію й завдяки наполегливій праці здобула світове визнання.

    У неділю, 2 лютого, в чоловічому фіналі зіграють Новак Джоковіч та Домінік Тім.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Софія Australian Open Ґарбіньє Муґуруса Софія Кенін
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