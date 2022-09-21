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Чотириколісна армія: Parimatch відправив на фронт 100 автівок для ЗСУ

Соціальна ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Чотириколісна армія: Parimatch відправив на фронт 100 автівок для ЗСУ
Автомобілі допомагають Збройним Силам України у перевезенні особового складу та виконанні бойових завдань
фото: Parimatch

«Ми в компанії продовжимо посилювати й масштабувати допомогу українським захисникам», – Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine

Позашляховики, мікроавтобуси і автівки рятують життя, забезпечують мобільність і допомагають розвідці. Більше 100 автівок від Parimatch  експлуатуються у найгарячіших напрямках лінії фронту – в Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях. 

З початку повномасштабної російської агресії проти України бренд Parimatch взяв курс на системну підтримку українських військовослужбовців і постраждалих від війни людей. Один із ключових векторів допомоги – забезпечення підрозділів ЗСУ всюдихідним і надійним транспортом. 

Так, з 24 лютого компанія передала на потреби української армії 100 автомобілів, що в грошовому еквіваленті сягає понад 40 мільйонів грн. Передані автомобілі допомагають Збройним Силам України у перевезенні особового складу та виконанні бойових завдань.

«Швидкість і мобільність допомагає військовим не тільки виконувати певні завдання на полі бою. Швидкість і мобільність допомагає зберегти їм життя. Ми в компанії продовжимо посилювати й масштабувати допомогу українським захисникам, які самовіддано відстоюють незалежність держави і захищають нас з вами», – підкреслює Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

У цілому, за сім місяців повномасштабної війни бренд Parimatch визначив своїм пріоритетом регулярну допомогу Україні в боротьбі з агресором. Крім автівок для армії, компанія закуповує та передає військовим амуніцію й дрони, медикам – апарати ШВЛ, ліки та реанімобілі, тимчасово переміщеним особам – гуманітарну допомогу.

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Також нагадаємо, що раніше, у київському офісі Parimatch зібрали кров для військових ЗСУ.

Ініціатива зі збору крові пройшла в компанії вперше, проте у компанії запевняють – бажаючих вистачить, аби підтримувати культуру донорства на постійній основі. Готові навіть масштабувати в інші регіони присутності бренду.

Теги: армія незалежність благодійність фронт допомога ЗСУ

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