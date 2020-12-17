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    Капітан «Сокола» Фелікс Морозов: Почуваюся розкутіше, коли тренер не кричить

    • Іван Вербицький
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    Фелікс Морозов уже закинув за&nbsp;&laquo;Сокіл&raquo; вісім шайб - Капітан «Сокола» Фелікс Морозов: Почуваюся розкутіше, коли тренер не кричить
    Фелікс Морозов уже закинув за «Сокіл» вісім шайб
    Світлина - Іван Вербицький

    Інтерв’ю з одним із найталановитіших українських хокеїстів

    Якщо намагатися шукати у нинішній коронавірусній ситуації позитив, то знайти його можна зокрема в контексті українського хокею. Завдяки тому, що сезон у північно-американських молодіжних лігах не відновлюється, найталановитіші українські хокеїсти, на яких є попит за океаном, наразі грають вдома. І грають ці хлопці дуже непогано. Зокрема – 20-річний  вихованець харківської школи «Дружба-78» Фелікс Морозов, який у 2018-му став чемпіоном світу серед юніорів у дивізіоні 1В, а зараз є капітаном відродженого київського «Сокола». За умови, що в команді є й досвідченіші виконавці, довіру тренера Олега Шафаренка Фелікс виправдовує. Наразі з 12-ма очками (8 шайб + 4 передачі) у 16-ти матчах він є одним із найрезультативніших гравців команди.

    Про свої враження від виступів «Сокола», український хокей загалом, а також гру в північно-американських юнацьких лігах і життя в США і Канаді хокеїст розповів у цьому інтерв’ю «Главкому».

    Більше у нашому спорті Феліксів не пригадую. Запитували батьків, чому вони вас так назвали?

    Тато каже, що в дитинстві у нього був улюблений мультик про кота, якого звали Фелікс. Не знаю, жартує чи ні. Мама каже, що погодилася на таке ім’я, бо в перекладі воно означає «щастя».

    Братів чи сестер теж називали по-особливому?

    Ні. Маю брата і його звуть Микита. Теж трохи пограв у хокей, але потім облишив це захоплення. Якийсь час працював оператором на «1+1», а зараз працює за кордоном.

    Фелікс Морозов у рідному Харкові
    Фелікс Морозов у рідному Харкові

    «Розраховую потрапити в найсильнішу університетську лігу в Канаді»

    Ми говорили з вами на початку сезону. Тоді ви сказали, що сподіваєтеся ближче до Нового року повернутися в Канаду. 2021-й уже на носі.

    Наразі в планах залишитися до завершення поточного чемпіонату України тут. У Канаді ігри відновлюються лише з лютого. Мають відновитися, але невідомо, чи відновляться. Та й врахуйте, що за нашими мірками лютий – то вже завершення сезону. Мотатися заради двох-трьох місяців так далеко, мабуть, немає сенсу. Тим паче, що рівень нашого чемпіонату цьогоріч доволі високий, є багато матчів, що створює підґрунтя для професійного зросту. 

    7 березня наступного року вам виповниться 21 рік. Відповідно в Канаду поїдете вже не в молодіжну лігу.

    Розраховую потрапити в лігу U Sports, найсильнішу університетську в Канаді. Ця ліга розвивається, у ній багато дорослих гравців, які пограли на хорошому рівні.

    Згідно з офіційними даними, першою вашою командою за океаном була «Archbishop Wood High». Як ви там опинилися?

    То я вже був 13-річним. А вперше у США ми побували взагалі восьмирічними і знаходилися в Америці місяці півтора чи два. Іван Правілов, світла йому пам’ять, який керував харківською школою «Дружба-78», завжди практикував вивозити команди різних вікових груп на такі збори за океан. Ми прикріплялися до табору, тренувалися, грали контрольні матчі та турніри з місцевими командами.

    При цьому розселяли нас по сім’ях. Я жив в одній американській сім’ї кілька років поспіль, встиг з ними добре роззнайомитися. Під час одного з турнірів у 2011-му чи 2012 році моя гра дуже сподобалася місцевому тренерові. Виявилося, що він друг сім’ї. Після їх спілкування тренер підшукав для мене команду, в якій через рік запропонували виступати. Мушу сказати, що коли зі США зателефонували батькові, він дуже за мене зрадів і відразу погодився. Так, він волів би мене не відпускати, але хотів, щоб я став хокеїстом. А залишитися у США – прекрасний досвід. Не лише хокейний – пожити в хорошій країні, вивчити її мову. Хоча найперше в Америці я набрався багатьох цікавих хокейних компонентів, починаючи від підходу до справи і завершуючи технічними аспектами.

    Фелікс - форвард канадського «Вікторіявіль Тайґерс»
    Фелікс - форвард канадського «Вікторіявіль Тайґерс»

    «У Канаді всім єством відчуваєш, що знаходишся в хокейному середовищі»

    Дмитро Даниленко, з яким ви грали разом за молодіжні збірні і в «Білому Барсі», теж у США жив у схожих з вами умовах. У сім’ї. Він казав «Главкому», що не міг звикнути до їжу, яку споживала та родина і навіть готував собі страви власноруч.

    Дмитро поїхав в Америку значно пізніше – у 17 чи 18 років. Я виїхав зовсім дитиною, тому й пристосувався швидше. До всього – їжі, менталітету, поведінки, жартів. Дійшло до того, що після того, як довго знаходився в США, повертаючись в Україну через півроку, говорив з акцентом. Крім того, почала дивувати поведінка наших людей. Не така як в американців. Хоча, звісно, за батьками скучав довго. При кожній нагоді намагався виходити на Skype-зв’язок. Тато з мамою до мене не приїжджали. То я раз на кілька місяців додому повертався. Був, правда, один період, коли не приїжджав майже рік.

    Добре, що в усіх тих командах, де виступав, завжди було по кілька російськомовних хлопців. Так, англійську знав, але далеко від дому важливо розуміти, що поряд є люди, які виросли приблизно в тих краях, що й ти. З росіянами Єґором Сердюком і Міхаїлом Абрамовим, які грали у сезоні-2018/2019 за «Вікторіявілль», ми взагалі були хорошими друзями. Хоча в Канаді в принципі команда була дружньою. Ми теж жили по сім’ях, ходили одне до одного в гості, грали разом на приставці, ходили гуляти.

    Та я й зараз контактую з тими, з ким грав за океаном. Скажімо, спілкуюся з хлопцями зі своєї останньої канадської команди «Baie-Comeau Drakkar» - латвійцем Райвісом Енсонсом, який наразі перебуває карантин, виступаючи за латвійський «Земґале», білорусом Валентином Демченком, який зараз представляє мінську «Юність». Трохи менше зв’язуюся з хлопцями з Канади. Але ми одначе постійно списуємося. Вони розповідають, що в них з коронавірусом ситуація дуже складна. Щойно спробують зіграти в хокей, як захворіє група гравців чи навіть ціла команда. Цей дивізіон QMJHL єдиний почав грати, але великої кількості позитивних тестів всіх теж відправили на карантин. Як і в НХЛ, щоб уникнути великої кількості переїздів, команди з’їжджаються в одне місто по шість і грають у цьому «пузирі» між собою, кожен з кожним впродовж двох тижнів.  

    Морозов уже пограв за збірні України усіх вікових категорій
    Морозов уже пограв за збірні України усіх вікових категорій

    А ви на іграх Національної хокейної ліги встигли побувати?

    Кілька разів їздив на матчі «Монреаль Канадієнс». Вразила найперше атмосфера, велика кількість людей на трибунах. Люди там живуть хокеєм. Усім єством відчуваєш, що знаходишся в хокейному середовищі. Уявляю, як там грати.

    Вашими улюбленими хокеїстами в дитинстві теж були канадці?

    Малим найбільше захоплювався грою росіянина Алєксандра Овечкіна. Почалося захоплення його грою з того, що знайшов збірник з найяскравішими його моментами. Переглянув цей ролик чимало разів. А зараз дуже подобається гра центрфорварда Джона Тавареса з «Торонто Мейпл Ліфс», Брейден Пойнт із «Тампи-Бей Лайтнінґ», Натан Маккінон з «Колорадо Евеланш», Конор Макдевід з «Едмонтон Ойлерз». За цими хокеїстами слідкую персонально.

    Технічні моменти  від них переймаєте?

    Повторюватися складно. Щоб щось повторити, треба багато разів спробувати на тренуваннях. У грі в сформованому віці, як у мене, техніка вже сформована. Внести в неї щось суттєво нове складно. На тренуваннях вдосконалюєш найперше свої, уже сформовані фінти й сильні риси. Це навик, який на льоду виконується на автоматі.

    «З Міхновим інакше. Він не намагається «строїти»

    Український хокей у дитинстві дивилися?

    Тих часів. Коли наша збірна грала у вищому дивізіоні світового хокею, не захопив – надто малим ще тоді був. А ось пізніше матчі усіх збірних – від дорослої до юнацької – дивився постійно. А клубний український хокей особливо подобався в 2011-2012-му, коли чемпіонат був дуже сильний. У київських «Соколі», «Беркуті» і «Компаньйоні», донецькому «Донбасі» тоді грали серйозні хокеїсти. Ми приходили у Палац спорту як вихованці дитячого клубу «Беркут» і були в захваті від того, як грає доросла команда нашої системи, що на неї ходить стільки людей. За «Беркут» тоді виступали такі серйозні легіонери як Недорост і Капуш, у «Соколі» виступав росіянин Ніколішин.

    А ще тоді в «Беркуті» виступав Андрій Міхнов. Я теж думав, що виросту і гратиму за цю команду. Але доля склалася так, що нині ми з Міхновим граємо разом за «Сокіл». Мушу сказати, що попри 17-річну різницю у віці, Андрій простий, позитивний, з ним легко знайти спільну мову. Дивуюся, бо зазвичай старші хлопці у командах на своїй хвилі, намагаються «строїти» молодь. З Міхновим все інакше. Тим паче, в таких людей є чому повчитися й на льоду.

    Але капітан у команді не Андрій, а ви.

    Так тренерський штаб вирішив. Для мене це додатковий стимул грати і приносити команді користь, робити все, щоб вона розвивалася. Звичайно, я і два асистенти капітана більше контактуємо з тренерами. Я озвучую загальну думку хлопців. Для мене така роль не нова, бо був капітаном у юнацькій команді в США, два роки як асистент грав за збірну. Такий статус підштовхує до того, щоб бути лідером.   

    Фелікс - капітан і один з лідерів «Сокола»
    Фелікс - капітан і один з лідерів «Сокола»

    Феліксе, у «Дружбі-78» ви встигли потренуватися з відомим дуже суворим норовом Правіловим?

    Ні. Він тоді вже виконував функції президента, спілкувався з нами не дуже часто, а сварив ще рідше. Тренером у нас був Олег Ігнатьєв. Його теж не назвеш м’яким. Своєрідна людина, він прищепив нам любов до хокею і серйозний підхід до справи. З Олегом Васильовичем я тренувався дуже довго: з семи до 13-ти років у перший період, потім майже два роки, повернувшись зі США в Україну у київський «Беркут». Ще чотири роки ми постійно працювали разом у юнацьких, юніорських і молодіжних збірних. Десять років загалом назбирається. Я дуже вдячний Ігнатьєву за цей час.

    Американські тренери на тлі Олега Васильовича інші?

    Порівнював би навіть не з Ігнатьєвим чи Правіловим, а загалом представників нашого хокею з заокеанським. Там тренери ставляться до справи не так емоційно, з позитивом. Приходиш на тренування, а тренер з тобою жартує. Немов друзі. В нас таке нереально. Звісно, при потребі теж сварять, підвищують голос. Але для них це не норма. Все залежить від ситуації.

    Вас як людину, яка звикла працювати з-під палиці, це не розслабляло?

    Навпаки почувався розкутіше. Мені комфортніше, якщо з тренером можна спокійно поговорити. Коли ж тренер кричить, сам постійно напружений, теж закриваєшся в собі і це іноді впливає на дії на майданчику. 

    Чимало нинішніх українських тренерів встигло в різний час пограти в Америці. За вашим спостереженням, на них це вплинуло?

    Не думаю. Вони повертаються сюди і потрапляють у те середовище, в якому тренувалися з дитинства. Й відповідно продовжують працювати в звичному стилі. Такі у нас реалії. В Америці найчастіше головний тренер жорсткіший, а асистент ставиться до гравців завжди доброзичливо. У нас такий був у Канаді. В клубі «Вікторіявіль Тайґерс». Чоловік був у колективі настільки своїм, що сприймався ледь не як гравець. А у нас суворі всі. Може, комусь це потрібно, а мені зайвий раз говорити не потрібно. І сам розумію, що треба багато працювати, що і для чого робити. Я ж для себе тренуюся, а не для тренера. Розумію, що якщо буду погано працювати, перестану потрапляти в склад. Хоча всі люди різні. Когось треба підганяти.

    Взагалі, у перших два роки и в США в мене практично не було вільного часу – з семи ранку вчився в школі, о третій повертався додому, годинку перепочив, а в п’ятій на ковзанці проводилося тренування. Повертався о восьмій.        

    «Коли закінчу грати, повернуся до Харкова. Чи переїду в Одесу»

    Загалом з-за океану в Україну ви поверталися уже тричі. Для себе ви такі повернення не сприймаєте як крок назад?

    Ні. Розумію, що так складаються обставини. Торік виникли проблеми з трансфером, цьогоріч до останнього очікував, що послабляться карантинні обмеження у зв’язку з пандемією. Я ставлюся до таких труднощів з розумінням і сприймаю їх як тимчасові. Головне, що тут є нагода бути в тонусі, грати на доброму рівні. Бо ж у багатьох країнах чемпіонатів взагалі не відновили. Люди в цей час без хокею. Не приховую, що розуміння, що цей рік можна було б провести по-іншому, трохи тисне. Бо НХЛ – мрія кожного хокеїста і поки ти молодий, треба бути на виду. Поряд із тим я в майбутньому не проти закріпитися в якісь серйозній європейській лізі.

    Питання, можливо, банальне, але відповідь на нього з уст людини, яка грала там і там, має бути цікавою. Де грати складніше – в молодіжній лізі Канади чи дорослій УХЛ?

    Віддам перевагу молодіжній канадській лізі QMJHL. Для цієї вікової групи це найсильніша ліга світу. В ній грають всі майбутні зірки НХЛ, намагаються приїздити найперспективніші легіонери. Там легше себе зарекомендувати і бути задрафтованим. У QMJHL всі гравці на рівні. Атмосфера навколо хокейних матчів узагалі неповторна. На наші матчі щоразу збиралося не менше тисячі людей. Це на молодь. Як правило, молодіжні команди квартируються в невеликих містах, де немає багато розваг. Тому люди користаються нагодами побачити хокей вживу.

    Хоча, в нас у Києві зараз теж люди залюбки приходили б на «Сокіл». Бачу до нашої команди увагу навіть за умови, що матчі ми змушені проводити при порожніх трибунах. Фанатів у «Сокола» є багато і дуже шкода, що вони не можуть дивитися на нас вживу. То би й нам було цікавіше. Зовсім інше сприйняття, емоції гри, коли тебе підтримують і ти граєш для когось. Це додає сил. Сподіваюся, ці часи невдовзі минуть і «Сокіл» гратиме з заповненими трибунами. За таких умов, не виключаю, команда повернеться в Палац спорту. А це зовсім інший рівень.

    Із призом найкращого бомбардира юніорського чемпіонату світу-2018 у дивізіоні 1В
    Із призом найкращого бомбардира юніорського чемпіонату світу-2018 у дивізіоні 1В

    Ви знаєте, про що говорите, бо два роки тому вигравали в заповненому київському Палаці спорту чемпіонат світу в дивізіоні 1В. Дехто з ваших партнерів за тією командою говорив, що попервах з незвички виступати перед повними трибунами трохи знітився.  

    Мені було приємно і така кількість глядачів стала додатковим стимулом. На той момент я вже встиг пограти при великій кількості людей у США і Канаді, на попередніх юніорських чемпіонатах світу.

    Від «Сокола», який відродився лише влітку, ніхто не очікував, що після практично третини регулярного сезону команда посідатиме друге місце.

    Для мене це не стало сюрпризом. У нас була дуже гарна передсезонна підготовка. Окрім того, в «Соколі» зібрано дуже багато сильних молодих хокеїстів. Загалом цьогоріч наш чемпіонат став помітно сильнішим. По-перше, до восьми збільшилася кількість команд. При цьому всі вони вкомплектовані сильними хокеїстами як з України, так й іноземцями, які пограли в КХЛ чи інших міцних європейських лігах. Нині кожна команда може перемогти кого завгодно. А в попередньому чемпіонаті було шість команд за умови, що харківське «Динамо» і «Крижані Вовки» були відвертими аутсайдерами.

    Наразі графік матчів в УХЛ фактично не залишає гравцям часу на особисте життя.

    Десь так і є. Якщо не тренуємося, то намагаюся відпочити удома. В місто виходжу не надто часто. Люблю посидіти в квартирі, пограти на приставці, подивитися фільм. До того ж живу ближче до нашої ковзанки АТЕК, яка знаходиться на Святошині. Це далеко від центру. Та й Київ ще не став рідним містом.

    Рідним залишається Харків?

    Звичайно. Думаю, коли закінчу грати, теж туди повернуся. Туди, або переїду в Одесу. Хоча друзі в Києві є, вони не лише пов’язані з хокеєм. Іноді люблю вибратися в центр, погуляти там. Хоча центр за київськими мірками – поняття умовне. Надто він великий. І красивих місць надто багато.

    Якби хтось з легіонерів попрохав провести екскурсію центром, впоралися б?

    Так. Зводив би їх на Майдан, набережну біля Річкового вокзалу, «скляний міст», Андріївський спуск.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Алєксандр Овечкін Дмитро Даниленко НХЛ Фелікс Морозов Олег Ігнатьєв Андрій Міхнов «Монреаль Канадієнс» ХК «Беркут» (Київ) Ріхард Капуш Джон Таварес Брейден Пойнт Натан Маккінон Конор Макдевід
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