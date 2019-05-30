Журналіст Андріюк: Щоб відбілити Костюченка, ФФУ/УАФ підняла йому зарплату з 32-х до 400 тисяч



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Вадим Костюченко і президент ФІФА Джанні Інфантіно Фейсбук Костянтина Андріюка

Відомий правдоборець викриває факти вражаючої корупції у відомстві, яке очолює глава бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко

Відомий гучними журналістськими розслідуваннями в українському футбольному суддівстві, автор Youtube-проекту «Зупини лося» Костянтин Андріюк схоже, серйозно взявся за діяльність одіозного першого віце-президента перейменованої віднедавна в Українську асоціацію футболу Вадима Костюченка. На власній сторінці у «Фейсбуку» Костянтин навів факти, які свідчать про корупційну діяльність функціонера, котрого взимку 2014 року небезпідставно пов’язували з організацією діяльності «ті тушок» на Євромайдані, а згодом звинувачували в фальсифікації дипломів про вищу освіту.

Тож, слово Костянтину Андріюку

Відповідно до моєї інформації, першому віце-президентові Української асоціації футболу (Федерації футболу України Вадимові Костюченку нещодавно підняли зарплату, - пише пан Андріюк. - Про розмір цієї зарплати – далі. А зараз, трішки біографії Вадима Костюченка, останніх 15 років.

2004-2005 рр. – перший заступник міністра України у справах сім’ї, дітей та молоді.

2005-2010 рр. – віце-президент ФК «Динамо» (Київ).

2010-2013 рр. – перший заступник голови Деснянської районної державної адміністрації міста Києва.

2014-2015 рр. – перший заступник голови Національного олімпійського комітету в Києві.

2013-2014 рр. – заступник директора Департаменту, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Березень 2015 – понині – перший віце-президент Федерації футболу України.

Зверніть увагу: від 2010 року пан Костюченко працює на державних посадах, а від 2015-го в громадській неприбутковій організації. Бо саме тоді, в його житті починають відбуватися цікаві зміни на краще.

У Вадима Костюченка з’являється красиве хобі: Новий рік зустрічати сім’єю в новій екзотичній країні.

Ось, наприклад, рік 2014-й Костюченки проводжали, а рік 2015-й зустрічали у Домініканській республіці: тур на два тижні; чотири особи (Вадим, дружина та двоє дітей); п’ятизірковий готель з видом на море; індивідуальний трансфер з аеропорту.

Поґуґлив, що такий пакет відпочинку коштує наразі в районі 200 000 грн.

Уточнення: Вадим Костюченко у 2014 році – держслужбовець!

Далі. . . Рік 2017-й Костюченки проводжали, а рік 2018-й зустрічали на острові Маврикій. Щоб ви розуміли, це біля острова Мадагаскар і туди лише летіти 12 з половиною годин. І знову – готель та сервіс на рівні п’яти зірок.

Знову не стримався і уточнив. Це навіть не ціни Нового року. Виходить близько 500 000 грн.

Новорічні витрати пана Костюченка виглядають приблизно так

Уточнення: Вадим Костюченко у 2017 році – працівник громадської організації ФФУ!

Паралельно, за містом, у Бориспільському районі Київської області на одній з земельних ділянок кипить робота. Там, на 12 сотках землі будується дім для Вадима Костюченка та його родини. Фото початку цього року, але будівельники цього літа обіцяють завершити всі роботи. Це – 460 кв. м; два поверхи; три санвузли; джакузі; зона спорту; сауна; зона барбекю; будиночок для охорони (складно уявити, від кого його мають охороняти.

Як вдалося дізнатися, землю пан Костюченко придбав ще у 2011 році, коли вона коштувала $12 000 за сотку. Загалом - $144 000.

Уточнення: Вадим Костюченко у 2011 році – держслужбовець!

Будівництво хатинки Костюченків у розпалі

Боюся навіть припускати, скільки ще піде, на зовнішні та внутрішні роботи, але будівельники стверджують – стільки ж.

Загалом виходить близько $300 000. Для колись держслужбовця, а нині – працівника громадської організації.

Уточнення: декларацій держслужбовця Вадима Костюченка немає у відкритому доступі!

І ще пару деталей. Для повноти картини:

- у Вадима Костюченка - дружина і двоє неповнолітніх дітей;

- дружина, згідно з моєю інформацією, не працює;

- дружина їздить на автівці «Лексус 570».

А зараз – найголовніше.

Офіційна зарплата Костюченка до лютого 2019 року в ГС УАФ (ФФУ) складала – 32 000 грн. На всі ці гроші він примудрявся утримувати дружину, двох дітей та скромний «Лексус 570».

Але! За моєю інформацією, першому віце-президенту УАФ (ФФУ) нещодавно підняли зарплату. До… 400 000 гривень на місяць!

Для порівняння: стільки не отримує жоден тренер жодної юнацької чи молодіжної збірних.

Точно знаю, що в лютому по Костюченку проводилося журналістське розслідування. Можливо, таким чином в УАФ (ФФУ) намагаються його відбілити. Просто піднявши зарплату. Просто до 400 тисяч на місяць. І це мовляв, пояснить всі його статки.

Але в цій організації забули про одну річ. Про машину часу. Бо без неї пану Костюченку, таки варто пояснити свої здобутки у ранзі держслужбовця. А також – як він примудрявся жити, красиво відпочивати за півмільйона гривень і одночасно утримувати всю сім’ю за 32 тисячі гривень на місяць.