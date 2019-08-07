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    Скотч. Спорт

    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді

    • Розсилка
    Ванда Ікарді - Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Ванда Ікарді

    Ванда вже звикла до статусу неоднозначного персонажа

    Мауро Ікарді все ще перебуває в підвішеному стані.

    Один з кращих бомбардирів Серії А останніх років пересварився з усіма в «Інтері» і чекає свого переходу чи то в «Наполі», то чи в «Ювентус».

    Переговорами займається дружина і агент гравця Ванда, яку багато хто називає причиною всіх неприємностей футболіста.

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    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді
    Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді

    З чуток, саме вона спровокувала всі конфлікти і тепер наполягає на переїзді, хоча гравець хоче продовжити виступати за «синьо-чорних».

    Але сама Ванда вже звикла до статусу неоднозначного персонажа.

    Зрештою, любов або ненависть - це все одно увага до твоєї персони.

    Джерело: ua-football.com

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