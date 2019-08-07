Шикарна Ванда: екстремальні фото дружини та агента зірки «Інтера» Мауро Ікарді



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Ванда Ікарді

Ванда вже звикла до статусу неоднозначного персонажа

Мауро Ікарді все ще перебуває в підвішеному стані.

Один з кращих бомбардирів Серії А останніх років пересварився з усіма в «Інтері» і чекає свого переходу чи то в «Наполі», то чи в «Ювентус».

Переговорами займається дружина і агент гравця Ванда, яку багато хто називає причиною всіх неприємностей футболіста.

З чуток, саме вона спровокувала всі конфлікти і тепер наполягає на переїзді, хоча гравець хоче продовжити виступати за «синьо-чорних».

Але сама Ванда вже звикла до статусу неоднозначного персонажа.

Зрештою, любов або ненависть - це все одно увага до твоєї персони.

Джерело: ua-football.com