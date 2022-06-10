Кабмін пропонує розмитнювати авто через «Дію»

Мінцифри вводить нову формулу розрахунку митних платежів

Сьогодні Кабінет міністрів підтримав законопроєкти про розмитнення легкових авто через «Дію». Послуга запрацює, якщо документи ухвалить Верховна Рада. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

«Після ухвалення законопроєктів подати декларацію на розмитнення та здійснити всі платежі можна буде просто в застосунку. Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні. Для цього вводимо нову формулу розрахунку митних платежів», – написав міністр.

Послуга працюватиме в кілька кліків: необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. Розмір платежу буде формуватися згідно з характеристиками авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік авто та його ексклюзивність.

«На все це потрібно не більше як 5 хвилин. До того ж після розмитнення в «Дії» можна буде зареєструвати авто. Ми вже почали розробку послуги в «Дії» та чекаємо подальшого ухвалення законопроєктів у Верховній Раді», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати один із податків на електричні автомобілі. Якщо законопроект буде ухвалено, то українці, які купують електрокари, зможуть заощаджувати по 3-5 від ціни авто. Це стосується як нових, так і вживаних авто.

Нагадаємо, що з 25 квітня в Україні почали діяти обмеження на ввезення авто з Європи. Влада обмежила кількість пунктів розмитнення автомобілів з ЄС для власних потреб через утворення черг на кордоні. Тепер безкоштовно розмитнити авто для власних потреб можна лише на шести пунктах пропуску.