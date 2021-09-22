На заправках виявили небезпечний реагент, який може зламати автомобіль

Деякі АЗС в Україні продають неякісний реагент AdBlue. Його використання може призвести до поломок паливної системи, ремонт якої коштуватиме тисячі доларів

В Україні вперше провели дослідження, так званої, сечовини. Це спеціальний регаент для дизельних автомобілів. Його офіційна назва AdBlue. Дослідженням займався Інститут споживчих експертиз.

Експерти дійшли висновку, що половина з перевірених зразків знаходяться за межею вимог стандартів. А це погані новини як для автомобілістів і власників вантажних автопарків, так і для пішоходів. Сечовина відповідає за зниження шкідливих викидів дизельних моторів. Якщо цей реагент неякісний, то він, по-перше, може призвести до поломки паливної системи. А це означає ремонт на тисячі доларів.

По-друге, неякісний AdBlue не очищує належним чином дизельне пальне. Тобто не захищає від шкідливих викидів оточуючих.

Багато заправних станцій ввели AdBlue в свій асортимент. При цьому, як правило, в кожній мережі пропонується сечовина лише одного виробника. Тож водій немає жодного вибору.

В Україні найбільшими виробниками AdBlue є завод CrossChem та спільне українсько-британське підприємство Azmol-ВР.

Мережа БРСМ-Нафта самостійно виробляє реагент для продажу в своїй мережі. Але її продукт називається EcoBlue. Він виготовляється за власним «рецептом» компанії і не є запатентованим реагентом AdBlue.

На інших заправках пропонують імпортний продукт. Переважно з Польщі.

У дослідженні, крім зразків українського виробництва, «під приціл» потрапили наступні реагенти:

Noxy (ОККО);

Gaschema (Socar);

М-стандарт (Marshall).

Ці реагенти виробляють в Польщі, Литві та Білорусі відповідно.

Майже всі виробники пропонують як заправку реагентів на АЗС, так і покупку AdBlue в каністрах.

Експерти застерігають: під виглядом AdBlue деякі виробники цілком можуть пропонувати розчин сільськогосподарського карбаміду, розведеного простою водою. А це прямий шлях до «загибелі» каталізатора автомобіля, який коштує близько 5 тис. євро.

Найбільш безпечною експерти визнали сечовину від вітчизняних Azmol-ВР та CrossChem. За всіма параметрами AdBlue цих виробників відповідає нормам.

Слідом за ними йде БРСМ-Нафта. Але тут концентрація натрію перевищує допустиму норму більш ніж втричі, через що якісної її назвати неможна. Це може свідчити про те, що при виробництві погано очищають воду, яку використовують для реагенту. А солі з такої води можуть забити пори каталізатора.

У зразках від Gaschema і М-стандарт підвищене значення біурета, що може вказувати на використання низькоякісної сільськогосподарської сировини. У Gaschema також завищена концентрація альдегідів, магнію і натрію, норма якого втричі перевищена і у БРСМ-Нафта.

У Gaschema концентрація кальцію перевищує норму у 40 разів.

Всі ці домішки негативно вплинуть на роботу каталізатора автомобіля, що в цілому приведе до зниження його ефективності, а згодом вся користь від системи очищення відпрацьованих газів і зовсім вийде з ладу втративши своє первісне призначення. При значному перевищенні норми домішок може навіть статися накопичення вапнякових відкладень, які згодом закупорять вихлопну систему.

У своєму дослідженні експерти роблять висновок, що сервіс дозаправки сечовиною перебуває на стадії розвитку. Тому до вибору AdBlue варто поставитися відповідально, адже паливна система автомобіля не витримає постійну заправку неякісним реагентом.

Раніше експерти також розповіли, які заправки продають неякісне пальне.