Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)

В Україні побудували автомобіль швидкої допомоги, який має обладнання для хворих на Covid-19

В Україні презентували новий автомобіль швидкої допомогу. Його розробкою займалися вітчизняні спеціалісти – з компанії «Автоспецпром», а також представники українського офісу Peugeot. Про це повідомляє видання CarDiagram.

Новинку побудовано на базі фургона Peugeot Partner.

Як відзначають автори проєкту, «швидку» обладнано кисневою установкою, що дозволяє допомагати пацієнтам, які мають важку форму захворювання на Covid-19.

Також швидка має наступне обладнання:

ноші на колесах, крісло складне, простирадло для перенесення хворих;

дефібрилятор автоматичний з ритмом та записувачем показників пацієнта;

установка для вливання;

сумка-укладка для невідкладної допомоги.

«Цей автомобіль призначений як для доїзду медиків до пацієнтів, так і для перевезення хворих», – розповів заступник директора ТОВ «Автоспецпром» Кирило Коморкін.

Він також відзначив, що удосконалення автомобіля не припинялося майже до останніх днів запуску у виробництво.