  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні створили сучасний автомобіль швидкої допомоги - Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)
    В Україні створили сучасний автомобіль швидкої допомоги
    Фото: Peugeot

    В Україні побудували автомобіль швидкої допомоги, який має обладнання для хворих на Covid-19

    В Україні презентували новий автомобіль швидкої допомогу. Його розробкою займалися вітчизняні спеціалісти – з компанії «Автоспецпром», а також представники українського офісу Peugeot. Про це повідомляє видання CarDiagram.

    Новинку побудовано на базі фургона Peugeot Partner.

    Як відзначають автори проєкту, «швидку» обладнано кисневою установкою, що дозволяє допомагати пацієнтам, які мають важку форму захворювання на Covid-19.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)
    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)
    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)
    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)
    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)

    Також швидка має наступне обладнання:

    • ноші на колесах, крісло складне, простирадло для перенесення хворих;
    • дефібрилятор автоматичний з ритмом та записувачем показників пацієнта;
    • установка для вливання;
    • сумка-укладка для невідкладної допомоги.

    «Цей автомобіль призначений як для доїзду медиків до пацієнтів, так і для перевезення хворих», – розповів заступник директора ТОВ «Автоспецпром» Кирило Коморкін.

    Він також відзначив, що удосконалення автомобіля не припинялося майже до останніх днів запуску у виробництво.

    Читайте також:

    Теги: Peugeot
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відповідь «ковіду». Українці створили сучасний автомобіль швидкої допомоги (фото)