Volvo буде підтримувати післягарантійне обслуговування автомобілів компанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними автомобільної компанії, в Україну імпортовано майже 450 тисяч машин з пробігом, а більше половини мають вік понад 11 років

Компанія буде допомагати і тим, хто хоче обміняти своє авто на нове

Шведський бренд Volvo оголосив про те, що буде підтримувати післягарантійне обслуговування автомобілів компанії. Про це повідомляє Autonews.

Також наголошується, що компанія буде допомагати тим, хто хоче обміняти своє авто на нове.

Таке рішення прийнято через збільшення кількості старих автомобілів.

За даними автомобільної компанії, в Україну імпортовано майже 450 тисяч машин з пробігом, а більше половини мають вік понад 11 років. «При чому серед цієї кількості 4 076 - представники шведського бренду у віці більше двох років, привезені з Європи», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цією ситуацією сервіс буде приймати на обслуговування машини першої реєстрації, які вже давно пережили гарантійне обслуговування.

Авто віком 3-4 років отримують 10% прибутку на запчастини і обслуговування;

Авто віком 5-7 років отримують 20% прибутку на запчастини і обслуговування;

Авто віком 8+ років отримують 30% прибутку на запчастини і обслуговування;

Volvo також пропонуватимуть перепродаж і придбання авто на внутрішньому вторинному ринку, придбання за кордоном та митне оформлення в Україні.

Представництво бренду також обіцяє гарантію на запчастини, які були встановлені на сервісі.

Як повідомлялося, у автомобілів Volvo виявили проблеми з безпекою.