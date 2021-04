Apple презентувала iPad Pro, до якого можна буде підключити геймпади від Xbox і PlayStation. Новий гаджет був представлений на презентації Apple 20 квітня.

IPad Pro працює на iPad OS і у 75 разів потужніший за перший iPad. Також до нового гаджету можна буде підключити геймпад від Xbox і PlayStation. Роз'єм USB-С на планшеті отримав підтримку Thunderbolt.

#AppleEvent check out the #ipadpro with the powerful #M1 chip

Via @Apple #Apple pic.twitter.com/ktHJ7XHcRG