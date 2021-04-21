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    Apple презентувала iPad Pro

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    Apple презентувала iPad Pro - Apple презентувала iPad Pro
    Apple презентувала iPad Pro

    IPad Pro тепер оснащений чіпсетом M1, який забезпечує максимальну продуктивність в продуктах MacBook

    Apple презентувала iPad Pro, до якого можна буде підключити геймпади від Xbox і PlayStation. Новий гаджет був представлений на презентації Apple 20 квітня.

    IPad Pro працює на iPad OS і у 75 разів потужніший за перший iPad. Також до нового гаджету можна буде підключити геймпад від Xbox і PlayStation. Роз'єм USB-С на планшеті отримав підтримку Thunderbolt.

    Крім того, новий планшет підтримує роботу мереж п'ятого покоління 5G. У компанії стверджують, що за допомогою iPad Pro користувачі зможуть підключатися до відеодзвінків і вести трансляції «де б вони не знаходилися».

    Передзамовлення на планшет відкриється 30 квітня, а продажі почнуться в другій половині травня.

    Модель з дисплеєм діагоналлю 11 дюймів буде коштувати від $799, а планшет з дисплеєм Liquid Retina XDR діагоналлю 12,9 дюйма обійдеться мінімум в $1099.

    Теги: модель Twitter Apple гаджет
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