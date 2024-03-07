Сайт Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
Інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин та електронна пошта
Сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді – причина інша. Про це повідомив комерційний директор Ukr.net Роман Скрипнику Facebook.
За словами комерційного директора, сьогодні, 7 березня, о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.
«Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації, з'ясувати причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора», – наголосив Скрипник.
У результаті інтернет-користувачам стали недоступні:
- стрічка новин ukr.net
- електронна пошта @ukr.net
Срипник додав, що працівники сайту звернулися також із проханням про допомогу до надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової.
«В ukr.net висловили стурбованість тим, що користувачі не мають доступу до новин та пошти. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. У цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені – ці складності тимчасові», – підсумував чоловік.
Якщо вам потрібно відновити важливі дані, що були в листах на вашому e-mail, або ви переживаєте, що доступ до пошти можуть отримати сторонні особи, й хочете закрити аккаунт, то можете спробувати звернутися особисто в офіс ТОВ «Укрнет», що знаходиться у Києві на Голосіївському проспекті, 26.
Уточнити робочий час можна за номером: 044 258 03 02.
Крім того, працює цілодобова служба підтримки клієнтів. Надати інформацію вам можуть за телефонами:
- 044 235 8 555
- 050 204 14 24
- 096 718 55 52
- 063 367 29 29
Також ви можете спробувати надіслати лист на адресу [email protected].
Нагадаємо, 5 березня у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляли про проблеми з входом в акаунт.
Раніше повідомлялося, що застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення.
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