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    Пропагандисти переконують росіян у необхідності ізоляції від світу (відео)

    Російське телебачення прямо радить громадянам РФ&nbsp;звикати до нового життя - Пропагандисти переконують росіян у необхідності ізоляції від світу (відео)
    Російське телебачення прямо радить громадянам РФ звикати до нового життя
    скріншот з відео

    Маргарита Симоньян пророкує, що Росія буде ізгоєм ще дуже довго

    Путінська пропагандистка Симоньян в черговий раз лякає світ ядерною зброєю і розповідає, що російські діти будуть щасливі без можливості вчитися на Заході.

    «Коли питають, скільки буде продовжуватись наша ізоляція, в мене є лише одна відповідь: це назавжди! Звикайте до нового життя, – «заспокоїла» співгромадян пропагандистка, – Я не можу більше слухати скиглення, про те, що шкода дітей, які більше не зможуть навчатися за кордоном. Радійте!»

    За її словами, Росія не може програти. Або Путін знищить світ, або світ прогнеться під Росію, впевнена Симоньян.

    Нагадаємо, відомий російський блогер Ян Топлес спробував просвітити своїх громадян на тему пропаганди.

    Адже росіяни нічого не вигадують і користуються «методичками», описаними у романі «1984» англійського письменника Джорджа Орвелла.

    Так, одним із головних елементів пропаганди, є так званий «новояз» – підміна старих понять новими, якими суперечать логіці.

    Теги: росія окупанти пропаганда діти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Пропагандисти переконують росіян у необхідності ізоляції від світу (відео)