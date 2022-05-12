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    Путінський губернатор забув, куди його призначили (відео)

    Російським чиновникам просто плювати на власних громадян - Путінський губернатор забув, куди його призначили (відео)
    Російським чиновникам просто плювати на власних громадян
    скріншот з відео

    Тюмень чи Томськ? Яка різниця

    Т.в.о. губернатора Томської області Володимир Мазур приїхав знайомитися з обласними депутатами, але під час своєї вітальної промови забув і переплутав довірену йому область із Тюменською.

    Мазур подякував своєму попереднику Сергію Жвачкіну і заявив, що той «вніс великий внесок в історію Тюменської області», а «тюменська земля – це земля стійких духом сибіряків».

    Виступ показували онлайн, але згодом видалили. Примітно, що в стенограмі, опублікованій на сайті облдуми, Мазур каже, що в Томській області пройшло його дитинство і він цінує кожний куточок області.

    Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов вкотре погрожує світу ядерним ударом.

    Цього разу, в ефірі російського телебачення, він став розповідати, що використання ядерної зброї ледь чи не обов'язкове. За його словами, Росія може перехоплювати будь-які ракети, тож не треба боятися удару у відповідь.

    Теги: росія окупанти війна окупація #stoprussia
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    Путінський губернатор забув, куди його призначили (відео)