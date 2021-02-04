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    Індійська компанія готова побудувати на Одещині сміттєпереробні заводи

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    Відходи, які йдуть на утилізацію, не потребують спеціальної підготовки - Індійська компанія готова побудувати на Одещині сміттєпереробні заводи
    Відходи, які йдуть на утилізацію, не потребують спеціальної підготовки
    фото: з відкритих джерел

    У підсумку сміття перетворюється в склоподібну масу, яку можна використовувати в будівництві

    Індійська компанія пропонує побудувати в Одеській області завод з перероблення відходів з технологією плазмової газифікації.

    Проект нещодавно презентували в Одеській ОДА, повідомляє Думская.

    Завод працює як плазмовий реактор в високотемпературному режимі, використовуючи обладнання з термостійких сплавів. Ця технологія вважається екологічно чистою і дозволяє переробляти 95-97% відходів. Відходи, які йдуть на утилізацію, не потребують спеціальної підготовки. Їх поміщають в розподільник, звідки вони надходять в плазмотрон, де відбувається спалювання. У підсумку сміття перетворюється в склоподібну масу, яку можна використовувати в будівництві. Обсяг цього продукту не перевищує 10% від початкового. Газ, який виділяється при плазмовій обробці ТПВ, очищується і використовується як джерело енергії.

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    Таким чином пропонується переробляти, зокрема, відходи зі скотомогильників. «На цей момент компанія побудувала вже 40 заводів такого типу, – наголошується в повідомленні ОДА. – Вивчивши ситуацію в Одеській області, фахівці компанії визначили, що умови для запуску проекту вже є в Подільському і Рені». NuGreen Energy готова профінансувати будівництво на 90%. Решту повинен виділити місцевий інвестор, якщо такий знайдеться. Нині регіон потребує мінімум шести таких заводів.

    Нагадаємо, у Вінниці зросте тариф за вивезення сміття.

    Теги: Одеса сміття завод
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