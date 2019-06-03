Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»



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Одеський «Трамвай щастя» в День захисту дітей порадував юних пасажирів і їхніх батьків веселою музично-розважальною програмою та подарунками

2 червня 2019 року на честь Міжнародного дня захисту дітей в Одесі відбулася традиційна акція - «Трамвай щастя».

Літній ретро-вагон комунального підприємства «Одесміськелектротранс» здійснив низку рейсів між Аркадією та Тираспольською площею, перевозячи дітей і їхніх батьків.

Під час подорожі в салоні звучала танцювальна музика, проводилися конкурси, а діти отримували подарунки: мильні бульбашки, надувні кульки, тарілки для фрісбі та інше.

Акція «Трамвай щастя» з кожним роком набирає популярності, залучаючи до участі все більше одеситів.