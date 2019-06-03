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    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»

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    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»

    Одеський «Трамвай щастя» в День захисту дітей порадував юних пасажирів і їхніх батьків веселою музично-розважальною програмою та подарунками

    2 червня 2019 року на честь Міжнародного дня захисту дітей в Одесі відбулася традиційна акція - «Трамвай щастя».

    Літній ретро-вагон комунального підприємства «Одесміськелектротранс» здійснив низку рейсів між Аркадією та Тираспольською площею, перевозячи дітей і їхніх батьків.

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    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»
    Маленькі одесити покаталися на «Трамваї щастя»

    Під час подорожі в салоні звучала танцювальна музика, проводилися конкурси, а діти отримували подарунки: мильні бульбашки, надувні кульки, тарілки для фрісбі та інше.

    Акція «Трамвай щастя» з кожним роком набирає популярності, залучаючи до участі все більше одеситів.

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