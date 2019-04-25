На Вінниччині відбулась спартакіада з легкої атлетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На змаганнях розігрувалося 72 комплекти нагород

19 квітня стадіон «Олімп» Вінницького національного технічного університету зібрав 310 учасників із 31-х закладів освіти Вінницького району, які приїхали позмагатися з бігових видів спорту на 100, 200, 400 метрів, в змішаній естафеті 4х100м, стрибках в довжину з розбігу, штовханні ядра та метанні малого м’яча.

Під час урочистого відкриття гості побажали учасникам гарних спортивних результатів, поповнення в майбутньому лав спортивної еліти не тільки району, а й всієї України. Також виказали надію, що фізкультура і спорт стануть супутниками всього подальшого життя нинішніх юних спортсменів, адже вони є запорукою здорової нації як в фізичному, так і духовному плані, і комп’ютери які «захоплюють» все більше дозвілля молодого покоління відійдуть на задній план.

На змаганнях розігрувалося 72 комплекти нагород для загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст. та І-ІІІ ст. Було багато азарту та емоцій, радості перемог та гіркоти невдач. Серед тих, хто дійсно на сьогодні є найспритнішими та найсильнішими в районі серед учнівської молоді є ті, хто стали чемпіонами виборовши перші місця. Це учні Некрасовської ЗОШ І-ІІІ ст.: кандидат у майстри спорту, чемпіон України серед школярів Дмитро Химич (біг 100 м, стрибки в довжину), Анастасія Фомінцева (біг 100 м та стрибки в довжину), Назарій Гринь (штовхання ядра); Вікторія Шкрабіт - учениця «НВЗ «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт Стрижавка» (метання м’яча), Олександр Бондар - учень 11 класу Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст. (біг 400 м), Ірина Явна - учениця 10 класу Пултівецької СЗШ І-ІІІ ст. (біг 200 м). Серед закладів загальної середньої освіти І-ІІ ст. перемогу здобули: учні Комарівського НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ - Олександра Коваленко (біг 100 м, метання м’яча ), Сергій Чорний (біг 100 і 400 м), Оксана Пастушенко (біг 200 м); Ілля Сорока - учень КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» (стрибки в довжину), В’ячеслав Рогожук - учень Іванівської СЗШ І-ІІ ст.(метання м’яча), Юлія Ковальчук – учениця Лаврівської СЗШ І-ІІ ст. (стрибки в довжину).

В естафетному бігу, який оцінювався з коефіцієнтом «два» - перемогу здобули та стали призерами легкоатлети із Медвеже-Вушківської СЗШ І-ІІІ ст., Некрасовської ЗОШ І-ІІІ ст., Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ст.; Комарівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» та Стадницької ЗОШ І-ІІ ст.

За підсумками всіх видів випробувань в загальнокомандному заліку перші 5 місць розподілилися наступним чином:

серед СЗШ І-ІІІст.:

І м. – Медвеже-Вушківська СЗШ І-ІІІ ст. (вчитель фізичної культури Л.П.Захарчук)

ІІ м. - Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель фізичної культури М.І.Закусило);

ІІІ м. – Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель фізичної культур М.Ю.Базалицький)

ІV м. – НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей смт Стрижавка» (вчитель фізичної культури В.П.Дідик)

V-VІ м. – Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. (вчитель фізичної культури С.І.Теплицький) та Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст. (вчитель фізичної культури С.М.Федорцова)

Серед СЗШ І-ІІ ст.:

І м. – Комарівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ (вчитель фізичної культури С.І.Скалецький).

ІІ м. – Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст. (вчитель фізичної культури І.Ю.Маковій).

ІІІ м. – Стадницька ЗОШ І-ІІ ст. (вчитель фізичної культури С.В.Лащ).

ІV м. - КЗ «Великокрушлинецький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» (вчитель фізичної культури П.О.Кравчук).

V м. – Іванівська СЗШ І-ІІІ ст. (вчитель фізичної культури С.В.Гребенюк).

В.О.Столяренко, методист ЦНІЗЗО.

Джерело: vn.presspoint.in.ua