У Вінниці починають підготовку до опалювального періоду 2019-2020 Більше читайте тут: http://vn.presspoint.in.ua/2019/04/01/68260



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Готуй сани з літа

У місті розпочалася підготовка до опалювального періоду 2019-2020 рр. Роботи вже тривають на двох ділянках: по вул. Короленка - прокладання теплових мереж від вул. Некрасова до вул. Є.Пікуса протяжністю 415 метрів і по вул. Острозького й території ДНЗ №50 до Міської клінічної лікарні №2 (по вул. Коцюбинського, 6) - прокладання теплових мереж протяжністю 245 метрів.

«Прохання до всіх не загромаджувати транспортом місце проведення робіт, обмежене спеціальними дорожніми знаками. У випадку виявлення порушень чи інших ситуацій, пов’язаних з проведенням робіт на ділянках, одразу повідомляйте за номером (0432)43-34-95 у диспетчерську службу підприємства, яка працює цілодобово.

Просимо вибачення за незручності і будемо вдячні за розуміння», - пишуть у «Вінницяміськтеплоенерго».

Джерело: vn.presspoint.in.ua