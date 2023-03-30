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Сьогодні у Вінниці відкриють новий McDonald’s

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Сьогодні у Вінниці відкриють новий McDonald’s

У вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі

Сьогодні, 30 березня, у Вінниці відкриють новий McDonald’s. Заклад запрацює на Хмельницькому шосе, 114-К. Ресторан стане третім представництвом американської мережі у місті. Про це повідомляють у пресрелізі компанії. 

«У вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду. Ресторан дотримуватиметься розширених правил безпеки, впроваджених компанією», - йдеться у провідомленні.

Новий заклад почали будувати ще у 2021 році та майже закінчили роботи перед повномасштабним вторгненням РФ. Ресторан звели на площі біля торгово-офісним центром The mall. 

Нагадаємо, після початку бойових дій з боку РФ у лютому 2022 року мережа закрила ресторани для відвідувачів в Україні. У Вінниці McDonald’s відновив роботу лише в листопаді.

Теги: ресторан Вінниця

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