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    Вінницька ТЕС відшкодує 2,1 млн грн збитків завданих довкіллю

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    У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до теплової електричної станції, зобов&rsquo;язавши підприємство відшкодувати збитки в у повному обсязі - Вінницька ТЕС відшкодує 2,1 млн грн збитків завданих довкіллю
    У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до теплової електричної станції, зобов’язавши підприємство відшкодувати збитки в у повному обсязі
    фото: vinnitsa.info

    Вінницька ТЕС відшкодує 2,1 млн грн збитків завданих довкіллю

    Прокуратура у Вінницькій області в апеляційному порядку домоглася від ТЕС відшкодування 2,1 млн грн збитків, завданих довкіллю.

    Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

    У квітні 2020 року до Господарського суду Вінницької області подано позовну заяву прокурора в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області до ТЕС про стягнення понад 2,1 млн грн матеріальних збитків, завданих гідроелектростанцією, яка є частиною ТЕС, довкіллю внаслідок використання води без затверджених дозволом на спеціальне водокористування лімітів пропуску води через гідровузли.

    У жовтні 2020 року рішенням Господарського суду Вінницької області в задоволенні позову прокуратури відмовлено. Не погоджуючись із рішенням, прокурор подав скаргу до Північно-західного апеляційного господарського суду, в якій просив скасувати його, обґрунтовуючи тим, що суд першої інстанції не надав належної оцінки доказам у справі.

    Зокрема, місцевий господарський суд не врахував, що у дозволі ТЕС не зазначено ліміту пропуску води через гідровузли та відсутній дозвіл одного з видів спеціального водокористування. Відтак протягом року підприємство використовувало воду понаднормово, завдавши таким чином державі збитків на суму понад 2,1 млн грн.

    У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до теплової електричної станції, зобов’язавши підприємство відшкодувати збитки в у повному обсязі.

    Вінницька обласна прокуратура вживатиме заходів щодо реального виконання рішення суду.

    Нагадаємо, ДТЕК закликає продовжити реформу ринку електроенергії України.

    Теги: ТЕС прокуратура штраф Вінниччина
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