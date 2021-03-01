У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до теплової електричної станції, зобов’язавши підприємство відшкодувати збитки в у повному обсязі

Вінницька ТЕС відшкодує 2,1 млн грн збитків завданих довкіллю

Прокуратура у Вінницькій області в апеляційному порядку домоглася від ТЕС відшкодування 2,1 млн грн збитків, завданих довкіллю.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

У квітні 2020 року до Господарського суду Вінницької області подано позовну заяву прокурора в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Вінницькій області до ТЕС про стягнення понад 2,1 млн грн матеріальних збитків, завданих гідроелектростанцією, яка є частиною ТЕС, довкіллю внаслідок використання води без затверджених дозволом на спеціальне водокористування лімітів пропуску води через гідровузли.

У жовтні 2020 року рішенням Господарського суду Вінницької області в задоволенні позову прокуратури відмовлено. Не погоджуючись із рішенням, прокурор подав скаргу до Північно-західного апеляційного господарського суду, в якій просив скасувати його, обґрунтовуючи тим, що суд першої інстанції не надав належної оцінки доказам у справі.

Зокрема, місцевий господарський суд не врахував, що у дозволі ТЕС не зазначено ліміту пропуску води через гідровузли та відсутній дозвіл одного з видів спеціального водокористування. Відтак протягом року підприємство використовувало воду понаднормово, завдавши таким чином державі збитків на суму понад 2,1 млн грн.

У лютому 2021 року Північно-західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури до теплової електричної станції, зобов’язавши підприємство відшкодувати збитки в у повному обсязі.

Вінницька обласна прокуратура вживатиме заходів щодо реального виконання рішення суду.

Нагадаємо, ДТЕК закликає продовжити реформу ринку електроенергії України.